Солиста Placebo обвинили в клевете из-за слов о премьере Италии

Солисту британской рок-группы Placebo Брайану Молко предъявлены обвинения в клевете после того, как во время выступления на фестивале в Турине в 2023 году он назвал премьер-министра Италии Джорджию Мелони «фашисткой» и «расисткой», пишет The Guardian.
Мелони подала в суд на Молко в августе 2023 года. Затем прокуратура начала расследование, а позже обвинила фронтмена Placebo в «неуважении к институтам власти».
Согласно законодательству Италии, клевета на итальянское правительство, парламент, суды или армию наказывается штрафом до пяти тысяч евро. В то же время по статье о публичной клевете может грозить тюремное заключение сроком до трех лет, отмечает издание.
Однако The Guardian со ссылкой на представителя министра юстиции страны Карло Нордио пишет, что Молко вряд ли получит наказание в виде лишения свободы. В то же время представитель Placebo отказался комментировать иск о клевете.
Инцидент, о котором идет речь, произошел на фестивале Sonic Park, который проходил под Турином 10 июля 2023 года. Солист Placebo тогда призвал фанатов активнее защищать небинарных и трансгендерных людей, а затем под их одобрительные крики назвал премьер-министра Италии «фашисткой».
«Джорджия Мелони, кусок дерьма, фашистка, расистка», — кричал Молко на итальянском языке, видео с ним быстро распространились в сети.
46-летняя Джорджа Мелони возглавляет крайне правую коалицию, которая руководит страной с 2022 года. The Guardian пишет, что ее партия проводит жесткую политику в отношении мигрантов, абортов и ЛГБТ-сообщества. Так, издание пишет, что три месяца назад партия Мелони запретила суррогатное материнство в стране.