Солиста Placebo обвинили в клевете из-за слов о премьере Италии

Солисту британской рок-группы Placebo Брайану Молко предъявлены обвинения в клевете после того, как во время выступления на фестивале в Турине в 2023 году он назвал премьер-министра Италии Джорджию Мелони «фашисткой» и «расисткой», пишет The Guardian.

Мелони подала в суд на Молко в августе 2023 года. Затем прокуратура начала расследование, а позже обвинила фронтмена Placebo в «неуважении к институтам власти».

Согласно законодательству Италии, клевета на итальянское правительство, парламент, суды или армию наказывается штрафом до пяти тысяч евро. В то же время по статье о публичной клевете может грозить тюремное заключение сроком до трех лет, отмечает издание.

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Однако The Guardian со ссылкой на представителя министра юстиции страны Карло Нордио пишет, что Молко вряд ли получит наказание в виде лишения свободы. В то же время представитель Placebo отказался комментировать иск о клевете.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на фестивале Sonic Park, который проходил под Турином 10 июля 2023 года. Солист Placebo тогда призвал фанатов активнее защищать небинарных и трансгендерных людей, а затем под их одобрительные крики назвал премьер-министра Италии «фашисткой».

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«Джорджия Мелони, кусок дерьма, фашистка, расистка», — кричал Молко на итальянском языке, видео с ним быстро распространились в сети.

46-летняя Джорджа Мелони возглавляет крайне правую коалицию, которая руководит страной с 2022 года. The Guardian пишет, что ее партия проводит жесткую политику в отношении мигрантов, абортов и ЛГБТ-сообщества. Так, издание пишет, что три месяца назад партия Мелони запретила суррогатное материнство в стране.