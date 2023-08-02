Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подала в суд на лидера британской рок-группы Placebo Брайана Молко. Она обвинила его в оскорблении и клевете, сообщает газета La Stampa.

Выступая на фестивале Sonic Park под Турином 10 июля, Молко обратился к поклонникам на итальянском языке. Он призвал активнее защищать небинарных и трансгендерных людей, а также назвал итальянского премьера «фашисткой, расисткой и нацисткой». Судя по видео, опубликованным в соцсетях, речь Молко сопровождалась одобрительными криками фанатов.

La Stampa пишет, что прокуратура Турина уже начала проверку произошедшего и приобщила к делу иск премьер-министра.

46-летняя Джорджа Мелони возглавляет самое правое правительство Италии со времен Второй мировой войны. Как пишет The Guardian, в итальянском уголовном кодексе за «публичную клевету» в отношении правительства, парламента, судов и армии предусмотрены штрафы от 1000 до 5000 евро.

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