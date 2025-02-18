Представитель Москвы похвалил команду Трампа за умение «решать проблемы»

Первые встречи представителей делегации США и России, прибывших в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для запланированных переговоров по Украине, уже состоялись. Об этом в интервью CNN заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, также находящийся там.

Он подчеркнул, что России и США важно «навести мосты», так как отношения между этими двумя странами значимы для всего мира. Дмитриев также рассказал, что уже встретился с несколькими членами команды Трампа. «Все, что я могу сказать, это то, что они отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы», — заявил он.

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Дмитриев также сообщил, что одна из целей российской делегации на переговорах не простое смягчение западных санкций в отношении России, но и развитие полноценного экономического сотрудничества между странами, от которого выиграли бы обе стороны.

В то же время он оговорился, что никаких обещаний по этому поводу представители США не давали. «Я думаю, что обещание таково: давайте проведем диалог, давайте найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества», — сказал Дмитриев.

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Ранее стало известно, что переговоры между делегациями России и США пройдут в Эр-Рияде 18 февраля. В состав российской делегации вошли министр внутренних дел Сергей Лавров и помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Также сообщалось, что участие в переговорах может принять и сам Дмитриев, которого спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф назвал «важным собеседником» в ходе переговоров об освобождении из российской тюрьмы американца Марка Фогеля.

С американской стороны участие в грядущих переговорах примут, кроме Уиткоффа, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц. Представители Европы и Украины к участию в переговорах не приглашены.