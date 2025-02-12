EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Россия вернет своего гражданина из США в обмен на освобождение американского заключенного

13:24 12.02.2025

Россия получит своего гражданина в обмен на американского учителя Марка Фогеля, который вчера улетел в США после освобождения из колонии. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Имя освобожденного россиянина власти раскроют, когда он вернется в Россию, уточнил Песков.

По словам Пескова, контакты между Россией и США стали интенсивнее, что привело к освобождению Фогеля, а также «одного из граждан РФ, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США». Песков добавил, что россиянин «на днях тоже будет возвращен России».

Я уехал из России и пробрался в США через стену
Я уехал из России и пробрался в США через стену
Мне пришлось продать бизнес, нелегально работать в Корее, а сейчас я кассир. Но оно того стоило
Общество8 минут чтения

Журналисты спросили у пресс-секретаря Путина, будет ли возвращен в Россию сооснователь криптобиржи BTC-E Александр Винник. Газета The Wall Street Journal упоминала его в материале об освобождении Фогеля. Песков ответил, что имя участника обмена станет известно, когда он вернется в Россию.

Вчера Москву посетил спецпосланник президента США Дональда Трампа Марк Уиткофф. Ведущий американского телеканала Fox News без ссылок на источники сообщил, что Уиткофф провел 3,5-часовую встречу с Владимиром Путиным. Официальные источники обеих стран эту информацию не подтверждали.

Россия и Запад провели «исторический шпионский обмен»
Россия и Запад провели «исторический шпионский обмен»
Путин получил убийцу, кибермошенников и агентов ГРУ в обмен на политзаключенных. Среди них мог бы быть Алексей Навальный. Вот кого обменяли
Общество17 минут чтения

Марк Уиткофф вернулся в США с учителем Марком Фогелем, которого российский суд в 2022 году приговорил к 14 годам колонии за попытку ввезти в Россию несколько граммов марихуаны и гашишного масла. Фогель объяснял, что наркотики ему прописал врач после операции на позвоночнике. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп планирует вернуть из России всех американских заключенных.

После крупного обмена российских политических заключенных на осужденных на Западе россиян РИА «Новости» со ссылкой на мать Александра Винника сообщали, что он также был внесен в списки на обмен, но его вычеркнули незадолго до сделки. В США его обвиняют в создании криптобиржи, которой пользовались преступники из России, а также в соучастии в выводе денег после взлома японской биржи Mt. Gox, пишет журналист Андрей Захаров.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования