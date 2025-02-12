Россия вернет своего гражданина из США в обмен на освобождение американского заключенного

Россия получит своего гражданина в обмен на американского учителя Марка Фогеля, который вчера улетел в США после освобождения из колонии. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Имя освобожденного россиянина власти раскроют, когда он вернется в Россию, уточнил Песков.

По словам Пескова, контакты между Россией и США стали интенсивнее, что привело к освобождению Фогеля, а также «одного из граждан РФ, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США». Песков добавил, что россиянин «на днях тоже будет возвращен России».

Я уехал из России и пробрался в США через стену Мне пришлось продать бизнес, нелегально работать в Корее, а сейчас я кассир. Но оно того стоило Общество 8 минут чтения

Журналисты спросили у пресс-секретаря Путина, будет ли возвращен в Россию сооснователь криптобиржи BTC-E Александр Винник. Газета The Wall Street Journal упоминала его в материале об освобождении Фогеля. Песков ответил, что имя участника обмена станет известно, когда он вернется в Россию.

Вчера Москву посетил спецпосланник президента США Дональда Трампа Марк Уиткофф. Ведущий американского телеканала Fox News без ссылок на источники сообщил, что Уиткофф провел 3,5-часовую встречу с Владимиром Путиным. Официальные источники обеих стран эту информацию не подтверждали.

Россия и Запад провели «исторический шпионский обмен» Путин получил убийцу, кибермошенников и агентов ГРУ в обмен на политзаключенных. Среди них мог бы быть Алексей Навальный. Вот кого обменяли Общество 17 минут чтения

Марк Уиткофф вернулся в США с учителем Марком Фогелем, которого российский суд в 2022 году приговорил к 14 годам колонии за попытку ввезти в Россию несколько граммов марихуаны и гашишного масла. Фогель объяснял, что наркотики ему прописал врач после операции на позвоночнике. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп планирует вернуть из России всех американских заключенных.

После крупного обмена российских политических заключенных на осужденных на Западе россиян РИА «Новости» со ссылкой на мать Александра Винника сообщали, что он также был внесен в списки на обмен, но его вычеркнули незадолго до сделки. В США его обвиняют в создании криптобиржи, которой пользовались преступники из России, а также в соучастии в выводе денег после взлома японской биржи Mt. Gox, пишет журналист Андрей Захаров.