Регулярные бытовые дела помогают отсрочить осложнения при деменции

Британские медики разработали программу NIDUS-Family, которая призвана замедлить развитие деменции до состояния, при котором пациенту будет необходима госпитализация или содержание в доме престарелых. Результаты исследования своего метода ученые опубликовали в журнале Lancet Healthy Longevity, обратила внимание британская газета The Times.

Программа NIDUS включает в себя шесть-восемь удаленных сеансов, на которых медики ставят пациентам с деменцией практические цели. Например, пожилых людей просят проводить время с внуками, заниматься спортом, самостоятельно одеваться и заниматься домашними делами.

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В течение года ученые сравнивали состояние пациентов с деменцией, которые участвовали в программе, и обычных пациентов. Они установили, что участники их программы могли дольше сохранять самостоятельность, и им реже требовалась медицинская помощь в стационаре.

Медики подчеркнули, что их программа позволяет сэкономить в среднем 8934 фунта стерлингов на каждого пациента (около 11 тысяч долларов). Эта сумма включает в себя социальную помощь от государства и расходы Национальной службы здравоохранения Великобритании на лечение. Стоимость программы составляет 346 фунтов или примерно 435 долларов.

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В прошлом году группа ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Оксфордского университета опубликовала исследование о влиянии физических упражнений на работу мозга. Авторы пришли к выводу, что ежедневные получасовые тренировки, такие как быстрая ходьба и бег, улучшают рабочую и эпизодическую память. В исследовании приняли участие 76 мужчин и женщин в возрасте от 50 до 83 лет.