Недофинансирование обороны привело Европу за «детский стол» на переговорах по Украине

Глава крупнейшего оборонного подрядчика Германии концерна Rheinmetall Армин Паппергер рассказал о последствиях, с которыми столкнулись страны Европы из-за десятилетий недофинансирования оборонного комплекса, в интервью газете Financial Times.

Паппергер подчеркнул, что Европа сама виновата в том, что грядущие переговоры по завершению войны в Украине пройдут без участия ее представителей. «Если вы не инвестируете, если вы не сильны, с вами обращаются как с детьми <…> Европейцам в течение последних 30 лет было очень удобно говорить: хорошо, затраты в 1% на оборону — это нормально», — сказал Паппергер.

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Он отметил, что в результате европейцы стали подобны детям, которых отсадили за соседний стол во время взрослого мероприятия. «Если родители обедают, детям приходится сидеть за другим столом. <…> США ведут переговоры с Россией, и ни один европеец не сидит за столом — стало совершенно ясно, что европейцы — это дети», — пояснил он.

Переговоры между делегациями США и России по вопросу урегулирования конфликта в Украине пройдут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. В состав делегаций вошли высокопоставленные представители правительств обеих стран, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио. Представители европейских стран и Украины к участию в переговорах не приглашены.

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Ранее прибывший в Эр-Рияд вместе с российской делегацией глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что уже успел встретиться там с некоторыми представителями американской делегации. «Все, что я могу сказать, это то, что они отлично решают проблемы», — заявил он в интервью CNN. Он добавил, что президент США Дональд Трамп также «отлично решает проблемы».