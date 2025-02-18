Маск допустил кражу половины золотого запаса США

Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США миллиардер Илон Маск предположил, что половина золотого запаса страны, хранящаяся в знаменитом Форт-Ноксе, могла быть украдена. Об этом он написал в принадлежащей ему соцсети X.

«Кто может подтвердить, что золото не было украдено из Форт-Нокса? Может, оно там, а может — нет. Золото принадлежит американской общественности! Мы хотим знать, что оно все еще там», — говорится в посте.

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С призывами провести аудит Форт-Нокса к Маску ранее обращались, как простые пользователи соцсетей, так и представители американской законодательной власти. В частности, об этом просил сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол, на что Маск ответил: «Давайте сделаем это!»

Примерно половина золотого запаса США с 1936 года хранится на военной базе Форт-Нокс. По различным оценкам, там находится от 4100 до 4500 тонн золота. Там же хранятся некоторые государственные реликвии США, такие как оригиналы Конституции и Декларации независимости.

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В середине февраля Маск публично признал, что его предыдущие заявления относительно расходов государственного агентства USAID оказались неточными. Так, Маск утверждал, что обнаружил среди программ агентства поставку презервативов в сектор Газа на сумму 50 миллионов долларов. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, ведомство Маска остановило эту программу.

Однако позже журналисты выяснили, что речь шла о программе профилактики распространения ВИЧ не только в Газе, но и в Мозамбике, а реальная сумма финансирования была значительно меньше 50 миллионов долларов. Во время пресс-конференции журналистка рассказала об этом Маску и тот признал, что может ошибаться.