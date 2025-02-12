Маска поймали на фейке о расходах США на презервативы для Газы

Илон Маск признал, что заявление Белого дома о поставке презервативов в сектор Газа на сумму 50 миллионов долларов могло быть ложным. Во вторник на совместной пресс-конференции Маска и Трампа в Овальном кабинете одна из журналисток заметила, что средства контрацепции предназначались для борьбы с эпидемией ВИЧ в провинции Газа в Мозамбике. CNN при этом уточняет, что реальные затраты на гуманитарную помощь намного меньше 50 миллионов долларов.
29 января пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт во время своего первого выступления перед журналистами в этой должности заявила, что новой администрации США удалось сорвать поставку презервативов в сектор Газа на сумму около 50 миллионов долларов. По ее словам, в предотвращении этой поставки участвовал Департамент эффективности правительства, сопредседателем которого является Илон Маск.
Вслед за Левитт Дональд Трамп добавил, что его администрация «выявила и предотвратила» отправку «презервативов для ХАМАС». Еще через неделю Трамп повторил это обвинение, увеличив сумму «спасенных средств» до 100 миллионов долларов.
«Некоторые вещи, которые я говорю, могут быть некорректными и требуют уточнения. Мы будем совершать ошибки, но мы будем действовать быстро, чтобы исправить любые ошибки», — ответил сопредседатель Департамента эффективности правительства Илон Маск на замечание журналистки.
При этом Маск усомнился, что США следует отправлять презервативы на сумму 50 миллионов долларов куда бы то ни было. «Честно говоря, я не уверен, что это действительно обрадует американцев. И это действительно огромное количество презервативов. Если бы они были отправлены в Мозамбик вместо сектора Газа… ладно, это не так уж плохо. Но зачем мы это делаем?» — добавил Маск.
The New York Times отмечает, что в 2024 году USAID поставил по всему миру средства контрацепции на сумму 60,8 миллионов долларов, из которых на мужские презервативы ушло около 7,1 миллионов долларов. CNN пишет, что Мозамбик входит в число стран с наиболее высоким уровнем заболеваемости ВИЧ. Также США поддержали в мозамбикской провинции Газа проект в сфере здравоохранения на сумму 84 миллиона долларов.