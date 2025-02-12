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Мир

Маска поймали на фейке о расходах США на презервативы для Газы

20:10 12.02.2025

Илон Маск признал, что заявление Белого дома о поставке презервативов в сектор Газа на сумму 50 миллионов долларов могло быть ложным. Во вторник на совместной пресс-конференции Маска и Трампа в Овальном кабинете одна из журналисток заметила, что средства контрацепции предназначались для борьбы с эпидемией ВИЧ в провинции Газа в Мозамбике. CNN при этом уточняет, что реальные затраты на гуманитарную помощь намного меньше 50 миллионов долларов.

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29 января пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт во время своего первого выступления перед журналистами в этой должности заявила, что новой администрации США удалось сорвать поставку презервативов в сектор Газа на сумму около 50 миллионов долларов. По ее словам, в предотвращении этой поставки участвовал Департамент эффективности правительства, сопредседателем которого является Илон Маск.

Вслед за Левитт Дональд Трамп добавил, что его администрация «выявила и предотвратила» отправку «презервативов для ХАМАС». Еще через неделю Трамп повторил это обвинение, увеличив сумму «спасенных средств» до 100 миллионов долларов.

«Некоторые вещи, которые я говорю, могут быть некорректными и требуют уточнения. Мы будем совершать ошибки, но мы будем действовать быстро, чтобы исправить любые ошибки», — ответил сопредседатель Департамента эффективности правительства Илон Маск на замечание журналистки.

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При этом Маск усомнился, что США следует отправлять презервативы на сумму 50 миллионов долларов куда бы то ни было. «Честно говоря, я не уверен, что это действительно обрадует американцев. И это действительно огромное количество презервативов. Если бы они были отправлены в Мозамбик вместо сектора Газа… ладно, это не так уж плохо. Но зачем мы это делаем?» — добавил Маск.

The New York Times отмечает, что в 2024 году USAID поставил по всему миру средства контрацепции на сумму 60,8 миллионов долларов, из которых на мужские презервативы ушло около 7,1 миллионов долларов. CNN пишет, что Мозамбик входит в число стран с наиболее высоким уровнем заболеваемости ВИЧ. Также США поддержали в мозамбикской провинции Газа проект в сфере здравоохранения на сумму 84 миллиона долларов.

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