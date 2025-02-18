Эксперты объяснили отсутствие жертв при крушении самолета в Канаде

Авиаэксперты объяснили, как удалось выжить всем пассажирам и членам экипажа Bombardier CRJ-900, который вчера перевернулся при посадке в аэропорту Торонто. Мнения специалистов опубликовали Би-би-си и CNN.

Несколько экспертов отметили значение безопасной конструкции самолета. Аналитик по безопасности CNN и бывший инспектор по безопасности Федерального управления гражданской авиации США Дэвид Суси объяснил, что крылья самолета были специально спроектированы так, чтобы отделиться в случае удара. Иначе, по его словам, фюзеляж бы «разорвало пополам». Суси привел в пример похожую катастрофу 1987 года в Денвере, в которой погибли 28 человек.

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Грэм Брейтуэйт, профессор кафедры безопасности и расследования несчастных случаев в Университете Крэнфилда, также заявил Би-би-си, что все элементы самолета призваны обеспечивать максимально возможную безопасность. «Даже конструкция спинки сиденья или откидного столика должна быть частью безопасного пространства», — сказал эксперт. Также он подчеркнул важность ремней безопасности, которые удерживали пассажиров перевернувшегося лайнера.

Журналист и пилот Дэн Ронан сообщил Би-би-си, что кресла этой модели самолета выдерживают нагрузку 16g.

Один из выживших пассажиров Пит Карлсон похвалил других пассажиров, которые помогали друг другу после катастрофы. А начальник аэропорта Торонто отметил работу бортпроводников и спасателей, которые грамотно организовали эвакуацию.

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В понедельник самолет авиакомпании Delta Airlines, выполнявший рейс номер DL4819 из Миннеаполиса, перевернулся при посадке в аэропорту имени Лестера Пирсона в Торонто. Из 76 пассажиров и четырех членов экипажа пострадали 18 человек, погибших нет.

За последние три недели в США произошли три крупные авиакатастрофы. 30 января в Вашингтоне военный вертолет Sikorsky H-60 (Black Hawk) столкнулся с пассажирским самолетом American Airlines, все находившиеся на борту 64 человека погибли. 1 февраля в Пенсильвании разбился медицинский самолет, на борту которого были четыре члена экипажа и мать с ребенком. 7 февраля на Аляске упал пассажирский самолет с пилотом и девятью пассажирами.