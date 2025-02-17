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Мир

Самолет перевернулся при посадке в Канаде

23:59 17.02.2025

Пассажирский самолет авиакомпании Delta Airlines, прилетевший из Миннеаполиса, США, перевернулся во время посадки в аэропорту имени Лестера Пирсона в канадском Торонто, передает CTV News. О причинах крушения пока не сообщалось.

По данным телеканала, который ссылается на медиков, в результате случившегося пострадали как минимум восемь человек. В каком состоянии они находятся, пока неизвестно. Местное издание CityNews пишет со ссылкой на неназванный источник, что в результате крушения никто не погиб. Издание также утверждает, что на борту самолета находились около 80 человек. Официальных подтверждений этой информации не было.

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В официальном аккаунте аэропорта в соцсети Х сказано, что на месте работают спасатели, все пассажиры самолета найдены.

Кроме того, сотрудники аэропорта сообщили CTV News, что все вылетающие и прибывающие рейсы временно не обслуживаются. Reuters пишет, что на сайте аэропорта Торонто указано более четырех десятков задержанных рейсов.

«Произошла авиакатастрофа. Однако на данный момент мы не знаем ее обстоятельств. Насколько я понимаю, большинство пассажиров выжили и не пострадали, но мы все еще пытаемся убедиться в этом, поэтому продолжаем расследование на месте происшествия», — заявила представительница региональной полиции Сара Паттен.

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В сети также появилось видео с места крушения. На нем видно, как пассажиры вылезают из перевернувшегося самолета, в то время как спасатели занимаются его тушением.

Крушение самолета в Канаде произошло после нескольких недавних катастроф в США в конце января и начале февраля. Тогда армейский вертолет столкнулся с пассажирским самолетом в Вашингтоне, в результате чего погибли 67 человек. Также по меньшей мере семь человек погибли, когда в Филадельфии разбился самолет скорой помощи. 

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