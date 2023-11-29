Боевики ХАМАС отпустил двух заложниц с российским гражданством. Их передали Красному Кресту, говорится в телеграм-канале палестинской группировки.

«В ответ на усилия президента России Владимира Путина ХАМАС освободил двух россиян и передал их вечером Международному комитету Красного Креста. Двое россиян будут направлены представителям Министерства иностранных дел России», – отмечается в сообщении.

Позже издание Haaretz со ссылкой на друга семьи Илана Шустермана написало, что боевики отпустили 50-летнюю Елену Труфанову и ее 73-летнюю мать Ирину Татти. Шустерман также рассказал, что он получил официальное уведомление от ЦАХАЛ об освобождении женщин.

В плену в секторе Газа остались сын Елены — 28-летний Саша Труфанов и его девушка Сапир Коэн. Всех их, как сообщается, похитили во время нападения на кибуц Нир Оз 7 октября. Мужа Елены Виталия Труфанова боевики убили в тот же день.

Женщин с российским гражданством боевики отпустили вне соглашения с Израилем о временном прекращении огня и освобождении палестинских заключенных взамен на заложников.

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