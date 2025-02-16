Таможенники нашли в грузовике зубы динозавров

Сотрудники французской таможни недалеко от границы с Италией остановили грузовик, ехавший из Испании по автомагистрали А8, для проверки. В нем нашли зубы, принадлежавшие динозаврам. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, обнаруженные останки изъяли и отправили на экспертизу в музей доисторической эпохи в городе Ментон. Вскоре неназванный эксперт из музея сообщил, что зубы принадлежали рептилиям из позднего мелового периода (последний и самый продолжительный период мезозойской эры — Прим. «Холода»), обитавшим в Марокко около 72–66 миллионов лет назад.

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По словам эксперта, один из зубов принадлежал Zarafasaura oceanis, морской рептилии длиной около 3 метров, идентифицированной в Марокко в 2011 году. Три других зуба принадлежали мозазавру — крупному водному существу длиной до 12 метров. Еще пять зубов принадлежали Dyrosaurus phosphaticus, далекому предку крокодилов.

По данным французских властей, водитель грузовика сообщил работникам таможни, что доставлял посылки жителям итальянских городов Генуя и Милан. Чиновники работают над тем, чтобы определить предполагаемых получателей. Би-би-си отмечает, что сбор окаменелостей является законным, но для их экспорта часто требуется лицензия.

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Издание добавило, что таможенники регулярно останавливают автомобили, которые едут по автомагистрали А8. По словам сотрудницы таможенной службы Саманты Вердюрон, перевозимые посылки проверяют случайным образом, поскольку иногда в них содержатся наркотики.

Ранее сообщалось, что ученые нашли окаменевшие останки самого древнего горгонопса — саблезубого хищника, который жил на Земле еще до появления динозавров. Он является дальними родственниками современных млекопитающих. Находка была сделана на испанском острове Майорка.