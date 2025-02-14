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Мир

Зеленский рассказал о личном разговоре с Путиным

20:13 14.02.2025

Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции заявил, что он разговаривал с Владимиром Путиным. По его словам, в ходе разговора главы государств обсудили вопросы о прекращении огня в Украине и об обмене пленными. Когда именно состоялся этот разговор — не уточняется.

«У нас был разговор с Путиным о полном прекращении огня и обмене пленными, но он не обменял пленных. Он лжец», — заявил Зеленский.

Судя по всему, это первый с 2020 года раз, когда Зеленский упоминает состоявшийся прямой разговор с Путиным. 23 февраля 2022 года, непосредственно перед началом полномасштабного вторжения России в Украину, Зеленский говорил, что инициировал телефонный разговор с Путиным, но «результат — тишина». В мае 2023 года Зеленский говорил, что Путин как минимум в течение двух лет избегал телефонных разговоров с ним. Президент Украины тогда добавил, что, по его мнению, это произошло из-за того, что Путину «нечего сказать».

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Последняя личная встреча между Путиным и Зеленским прошла в 2019 году в Париже в рамках переговоров «нормандской четверки». Там лидеры стран, как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, «перезапустили» переговоры о востоке Украины. Четвертым участников встречи была бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

12 февраля стало известно о телефонных разговорах президента США Дональда Трампа с Путиным и Зеленским. С первым он обсудил «Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и различные другие темы», со вторым — «возможности достичь мира» в Украине.

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