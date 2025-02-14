Доходы России от экспорта нефти значительно выросли в 2025 году

В январе 2025 года Россия заработала на экспорте нефти и нефтепродуктов около 15,77 миллиарда долларов — это почти на 950 миллионов долларов больше, чем в декабре 2024 года. Об этом говорят результаты подсчетов, проведенных экспертами Международного энергетического агентства (МЭА).

Как сообщили в МЭА, выручка от экспорта сырой российской нефти в первом месяце этого года увеличилась на 580 миллионов долларов до 9,82 миллиарда, а нефтепродуктов — на 360 миллионов долларов до 5,95 миллиарда. При этом поставки в натуральном выражении выросли незначительно — с 7,39 миллиона баррелей до 7,4 миллиона баррелей. Эксперты агентства объяснили, что рост цен на нефть и нефтепродукты «компенсировал влияние стабильного уровня экспорта».

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10 января 2025 года США ввели санкции против российского энергетического сектора и так называемого «теневого флота», который используется для продажи российской нефти в обход наложенных ранее санкций. В Вашингтоне эти ограничения называли «наиболее значительными» с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Спустя несколько дней после этого агентство Reuters писало, что из-за введенных Вашингтоном ограничений вынуждено встали на якорь 65 танкеров, перевозивших российскую нефть.

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К концу месяца стало известно, что Китай и Индия приостановили закупки российской нефти. Как сообщалось, санкции, введенные США против в общей сложности 183 судов российского «теневого флота», привели к подорожанию фрахта нефтеналивных судов на мировом рынке. Это, в свою очередь, привело к заметному росту цены на российскую нефть для китайских и индийских покупателей.