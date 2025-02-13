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Мир

СМИ: Илон Маск часто спит на полу в офисе рядом с Белым домом

10:06 13.02.2025

Миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск часто ночует в рабочем офисе рядом с Белым домом, сообщает портал People со ссылкой на неназванные источники. Ему приходится спать и на полу одного из кабинетов. 

Рабочие помещения Маска и его команды по DOGE располагаются в здании исполнительного офиса Эйзенхауэра — эта постройка расположена напротив западного крыла Белого дома. Ранее Маск хотел иметь рабочий кабинет прямо в Белом доме, но это решение не согласовала глава аппарата Сьюзан Уайлс, сообщает The Times. 

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Однако глава DOGE все равно способен дойти до президента США Дональда Трампа всего за несколько минут — ради этого он часто остается на ночь в рабочем здании и спит либо на диване, либо на полу. Как отмечает People, такое поведение нельзя назвать необычным для чиновников в Вашингтоне, а члены Палаты представителей Конгресса США «спят в своих кабинетах и принимают душ в спортзале Палаты». 

Как сообщает источник People, в офисе Эйзенхауэра есть удобства для такого режима работы, в том числе кафетерий и боулинг. Также портал отмечает, что сын Маска 4-летний X Æ A-Xii (произносится как Экс) проводит много времени с отцом — недавно он посетил пресс-конференцию Дональда Трампа вместе с Маском. 

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People не располагает информацией о том, ночует ли ребенок в рабочих помещениях, Мать мальчика, канадская певица Граймс, ранее осудила решение Маска привести ребенка на пресс-конференцию. 

DOGE и Илон Маск после инаугурации Дональда Трампа получили широкие полномочия по сокращению бюджетных расходов исполнительных органов власти США — американские СМИ считают методы работы команды Маска неподходящими для реформирования бюрократических структур и потенциально незаконными.

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