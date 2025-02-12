EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Сын Маска стал «главным героем» пресс-конференции Трампа

12:34 12.02.2025

Миллиардер Илон Маск и президент США Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию в Белом доме, во время которой они рассказали о новом указе о расширении полномочий департамента эффективности правительств США (DOGE), сообщает The Washington Post. Но главным героем конференции стал сын Маска X Æ A-12.

Четырехлетний X Æ A-12 (краткая форма — Экс), которого Маск взял с собой на официальное мероприятие, с самого начала пресс-конференции находился около отца и Трампа. Во время вступительного слова миллиардера Экс пытался перебить отца, после этого его ненадолго вывели из-под объектива камер. Но затем мальчик вернулся. 

За несколько минут Экс успел коротко пообщаться с Трампом, поиграть со своим носом и с ручками на президентском столе, а также построить гримасы в камеры. Устав от разговоров взрослых, Экс залез на руки к Маску, затем оказался у него на шее и пытался закрывать предпринимателю лицо и уши. Маск продолжил общение с журналистами с сыном на плечах. 

Мы с мужем живем в разных квартирах 
Мы с мужем живем в разных квартирах 
Из-за совместного быта мы устали друг от друга, чуть не развелись, а сейчас оба в восторге
Общество9 минут чтения

Как сообщает таблоид Bild, некоторые кадры с ребенком Маска уже успели стать мемами в интернете. Маск часто появляется на публичных мероприятиях с сыном — предприниматель считает снижение рождаемости глобальной проблемой. У самого Маска 12 детей от трех женщин.

Во время пресс-конференции Трамп и Маск рассказали о новом указе — он обязывает федеральные ведомства взаимодействовать с DOGE по вопросу сокращения служащих и ограничению найма в будущем. После истечения моратория на прием на работу новых чиновников руководители смогут нанимать только одного человека на место четырех уволенных.

Трамп обвалил мировые рынки
Трамп обвалил мировые рынки
Он угрожает «торговой войной» всем подряд. Досталось противникам и союзникам, а пострадают от этого простые американцы
Мир9 минут чтения

Как сообщает Би-би-си, во время пресс-конференции Маск назвал чиновников «неизбираемой, четвертой, неконституционной ветвью власти», которая «имеет больше власти, чем избранные представители».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования