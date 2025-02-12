Сын Маска стал «главным героем» пресс-конференции Трампа

Миллиардер Илон Маск и президент США Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию в Белом доме, во время которой они рассказали о новом указе о расширении полномочий департамента эффективности правительств США (DOGE), сообщает The Washington Post. Но главным героем конференции стал сын Маска X Æ A-12.
Четырехлетний X Æ A-12 (краткая форма — Экс), которого Маск взял с собой на официальное мероприятие, с самого начала пресс-конференции находился около отца и Трампа. Во время вступительного слова миллиардера Экс пытался перебить отца, после этого его ненадолго вывели из-под объектива камер. Но затем мальчик вернулся.
За несколько минут Экс успел коротко пообщаться с Трампом, поиграть со своим носом и с ручками на президентском столе, а также построить гримасы в камеры. Устав от разговоров взрослых, Экс залез на руки к Маску, затем оказался у него на шее и пытался закрывать предпринимателю лицо и уши. Маск продолжил общение с журналистами с сыном на плечах.
Как сообщает таблоид Bild, некоторые кадры с ребенком Маска уже успели стать мемами в интернете. Маск часто появляется на публичных мероприятиях с сыном — предприниматель считает снижение рождаемости глобальной проблемой. У самого Маска 12 детей от трех женщин.
Во время пресс-конференции Трамп и Маск рассказали о новом указе — он обязывает федеральные ведомства взаимодействовать с DOGE по вопросу сокращения служащих и ограничению найма в будущем. После истечения моратория на прием на работу новых чиновников руководители смогут нанимать только одного человека на место четырех уволенных.
Как сообщает Би-би-си, во время пресс-конференции Маск назвал чиновников «неизбираемой, четвертой, неконституционной ветвью власти», которая «имеет больше власти, чем избранные представители».