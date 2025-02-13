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Политика

Россия начала формировать переговорную группу по Украине

13:04 13.02.2025

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объявил, что Россия начала подготовку по формированию переговорной группы «для урегулирования ситуации в Украине». Об этом пишет РИА «Новости». 

«Безусловно, начата. Как президент примет соответствующее решение, мы вас проинформируем», — заявил он журналистам.

РБК пишет, что Песков также объявил журналистам о начале формирования переговорной группы и для переговоров с США. По его словам, конкретных договоренностей о визите американской переговорной группы в настоящее время нет.

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Накануне Дональд Трамп провел два отдельных телефонных разговора с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским

ТАСС писал, что разговор Трампа и Путина длился почти полтора часа. По словам президента США, он договорился с Путиным, что «соответствующие команды» обеих стран «немедленно приступят к переговорам». В них со стороны США будут участвовать государственный секретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный представитель президента Стив Уиткофф, написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По словам советника украинского президента Дмитрия Литвина, разговор Трампа и Зеленского длился около часа. Зеленский поделился, что он поговорил с американским президентом о «возможностях достичь мира» и  собеседники выразили готовность «работать вместе на уровне команд».

Трамп, в свою очередь, рассказал, что «очень хорошо поговорил» с Зеленским и что тот, «как и президент Путин, хочет заключить мир». Он отметил, что обсудил с украинским коллегой «множество тем, связанных с войной, но в основном, встречу, которая намечена на пятницу в Мюнхене». На той встрече, по словам Трампа, США представят вице-президент Джей Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио.

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