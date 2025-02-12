Трамп будет добиваться освобождения всех заключенных в России американцев

Президент США Дональд Трамп намерен добиться освобождения всех американских граждан, которые находятся в заключении в России. Об этом заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио. Текст его заявления опубликован на официальном сайте ведомства.

«Обещания даны, обещания выполнены. Президент Трамп пообещал семье Фогель, что вернет Марка домой, и сегодня Марк уже в пути. <…> Освобождение Марка также является напоминанием о том, что другие американские граждане все еще находятся под стражей в России. Президент Трамп намерен вернуть всех их домой», — говорится в нем.

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Накануне стало известно об освобождении из российской колонии американского гражданина Марка Фогеля. В 2022 году суд в России приговорил его к 14 годам заключения по обвинению в контрабанде наркотиков. В 2021 году Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево. Таможенники нашли в его багаже несколько граммов марихуаны и гашишного масла. Сам Фогель объяснял это тем, что наркотик был прописан ему врачом в США для облегчения последствий операции на позвоночнике.

Как сообщалось, Фогель улетел из России в США на самолете спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа. В Вашингтоне освобождение американца назвали «жестом доброй воли» со стороны Москвы.

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Прибыв в США, Фогель встретился в Белом доме с президентом Трампом. В ходе встречи она рассказал, что был помилован Владимиром Путиным. В свою очередь, Трамп поблагодарил Путина за освобождение Фогеля и заявил, что взамен российские власти попросили «немногое», но не уточнил, что именно.