EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Трамп будет добиваться освобождения всех заключенных в России американцев

08:52 12.02.2025

Президент США Дональд Трамп намерен добиться освобождения всех американских граждан, которые находятся в заключении в России. Об этом заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио. Текст его заявления опубликован на официальном сайте ведомства. 

«Обещания даны, обещания выполнены. Президент Трамп пообещал семье Фогель, что вернет Марка домой, и сегодня Марк уже в пути. <…> Освобождение Марка также является напоминанием о том, что другие американские граждане все еще находятся под стражей в России. Президент Трамп намерен вернуть всех их домой», — говорится в нем.

Мы отдали бабушку в дом престарелых
Мы отдали бабушку в дом престарелых
У нее обострилась деменция и начались психозы. Мы ее очень любим, но так было лучше для всей семьи
Общество8 минут чтения

Накануне стало известно об освобождении из российской колонии американского гражданина Марка Фогеля. В 2022 году суд в России приговорил его к 14 годам заключения по обвинению в контрабанде наркотиков. В 2021 году Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево. Таможенники нашли в его багаже несколько граммов марихуаны и гашишного масла. Сам Фогель объяснял это тем, что наркотик был прописан ему врачом в США для облегчения последствий операции на позвоночнике. 

Как сообщалось, Фогель улетел из России в США на самолете спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа. В Вашингтоне освобождение американца назвали «жестом доброй воли» со стороны Москвы.

Власти Узбекистана сносят советское наследие
Власти Узбекистана сносят советское наследие
Все ради туристов и денег. Этим недовольны местные жители и даже ООН
Мир11 минут чтения

Прибыв в США, Фогель встретился в Белом доме с президентом Трампом. В ходе встречи она рассказал, что был помилован Владимиром Путиным. В свою очередь, Трамп поблагодарил Путина за освобождение Фогеля и заявил, что взамен российские власти попросили «немногое», но не уточнил, что именно.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования