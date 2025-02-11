Илон Маск переименовал себя в твиттере 

Американский предприниматель переименовал свой аккаунт в принадлежащей ему социальной сети X (ранее Twitter). Теперь его юзернейм — Harry Bōlz.

Новый юзернейм Маска по произношению схож с выражением hairy balls. Оно имеет сексуализированный подтекст, а на русский язык переводится как «волосатые яйца». Также новое название аккаунта Маска может отсылать к еще одному выражению — hairball. Так называют трудноразрешимую ситуацию, тяжелые переговоры или неприятного в общении, раздражающего человека.

Маск регулярно использует шуточные никнеймы — в 2023 году он уже недолгое время был Harry Bōlz, а в декабре 2024 переименовывал себя в Kekius Maximus. Обычно он быстро возвращает свое настоящее имя в описание профиля.

Власти Узбекистана сносят советское наследие Все ради туристов и денег. Этим недовольны местные жители и даже ООН Мир 11 минут чтения

Телеграм-канал Coin Post, специализирующийся на контенте о криптовалютах, сообщает, что на биржах уже начали появляться мем-токены с похожими названиями и аватаром Маска из X. Авторы предупреждают об их ненадежности.

С 20 января Маск возглавляет департамент по повышению эффективности правительства США (DOGE), официальными задачами которого являются борьба с «правительственной бюрократией», отмена избыточных правовых актов, реструктуризация правительственных ведомств и сокращение их «расточительных расходов».

Трамп обвалил мировые рынки Он угрожает «торговой войной» всем подряд. Досталось противникам и союзникам, а пострадают от этого простые американцы Мир 9 минут чтения

СМИ и эксперты оценивают промежуточные результаты его работы скептически — по их мнению, методы работы Маска и его команды, которые сам предприниматель ранее использовал после покупки X, не подходят для реформирования бюрократической структуры. Некоторые из его действий, по мнению юристов, могут нарушать законы США, а вместо повышения эффективности DOGE создает хаос в работе министерств и агентств.