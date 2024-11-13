Стала известна должность Маска в администрации Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп назначит миллиардера Илона Маска и предпринимателя Вивека Рамасвами руководителями нового Департамента эффективности государственного управления — Department of Government Efficiency — сокращенно DOGE — так же называется криптовалюта, которую давно поддерживает Маск.

По словам Трампа, они продолжат борьбу с «правительственной бюрократией», а также займутся отменой избыточных нормативных актов, реструктуризацией федеральных агентств и сокращением их «расточительных расходов».

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«Это вызовет шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств, а это очень много людей!» — заявил Маск. Позже, комментируя в соцсети X свое будущее назначение, он пообещал выпустить «огненный» мерч нового департамента. Во время предвыборной кампании Трампа Маск говорил, что хочет сократить федеральные расходы с шести до четырех триллионов долларов, признав при этом, что сокращения чиновников приведет к «временным трудностям» для некоторых американцев.

В свою очередь, Трамп сравнил новое ведомство с Манхэттенским проектом, в рамках которого была создана атомная бомба. Он также отметил, что работа Маска и Рамасвами должна завершиться к 4 июля 2026 года, а меньшее по численности и более эффективное правительство станет «подарком» стране к 250-летию подписания Декларации независимости.

«Мы не будем действовать нежно», — пообещал Рамасвами.

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Ранее Трамп заявил о назначении экс-директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ), а своего друга, инвестора Стивена Уиткоффа — специальным посланником на Ближнем Востоке.

Кроме того, как пишет Politico, на пост министра обороны США Трамп выдвинул кандидатуру ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета. «С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», — говорится в заявлении Трампа.

Республиканец Дональд Трамп победил на прошедших в США президентских выборах, получив 312 голосов выборщиков при необходимых 270. Его соперница кандидат от Демократической партии Камала Харрис набрала 226 голосов. Официально новый состав Конгресса утвердит итоги голосования 6 января 2025 года, инаугурация Трампа назначена на 20 января.