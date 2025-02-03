EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Связанную с Усмановым виллу выставили на продажу как самый дорогой объект в Германии

20:51 03.02.2025

Пустующую виллу на баварском озере Тегернзее в Германии выставили на продажу за 25 миллионов евро. В ней подолгу жил российский миллиардер Алишер Усманов. Об этом сообщает Merkur.

Как пишет издание, ссылаясь на портал недвижимости Immowelt, на сегодняшний день это самый дорогой объект недвижимости, выставленный на продажу в Германии. До этого таковым считался дом на острове Зюльт в Северном море, который выставили на продажу за 15,5 миллионов долларов.

По данным Merkur, Усманов покинул виллу 28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала войны в Украине. С тех пор там никто не живет. Вилла была куплена офшорной компанией Tegernsee Limited в 2011 году за 7,8 миллиона евро, после чего на ней сделали ремонт.

Богачи спровоцировали бум на рынке недвижимости России
Богачи спровоцировали бум на рынке недвижимости России
Им стало сложнее тратить деньги за рубежом, поэтому они вкладывают миллиарды в элитные проекты Москвы и Сочи
Общество5 минут чтения

Вилла расположена на земельном участке площадью 4,7 тысяч квадратных метров. Площадь жилой части здания составляет 735 квадратных метров. На вилле есть четыре спальни и ванные комнаты на двух верхних этажах, баня площадью 750 квадратных метров и 20-метровый бассейн.

Отмечается, что в данный момент прокуратура Мюнхена ведет расследование в отношении Усманова по делу об уклонении от уплаты налогов. В рамках этого процесса суд поручил конкурсному управляющему Ульриху Крамеру погасить долги Tegernsee Limited. Крамер утверждает, что планирует продать виллу «конфиденциально, в рамках секретной маркетинговой кампании».

Почему российская армия несет огромные потери?
Почему российская армия несет огромные потери?
Одна из причин — «война в долг», когда командиры подгоняют реальность под лживые отчеты
Политика5 минут чтения

После начала войны Усманов попал под санкции Евросоюза и уехал из Германии. Осенью 2022 года полиция Германии провела обыски на ранее связываемых СМИ с Усмановым виллах, квартире во Франкфурте-на-Майне и яхте «Дилбар». В ходе обысков у него изъяли ряд документов, а также около 30 произведений искусства, в частности картину Марка Шагала и яйца Фаберже.

Осенью 2024 года Bloomberg назвал Усманова одним из самых обедневших российских миллиардеров. По данным издания, он потерял более пяти миллиардов долларов с начала войны.

Обновлено. Немецкий суд запретил берлинскому изданию Tagesspiegel распространять информацию о владении Усмановым виллой на Тегернзее, а также яхтой «Дилбар». В связи с этим заголовок новости в журнале «Холод», ранее звучавший как «Виллу российского олигарха выставили на продажу как самый дорогой объект в Германии», был исправлен, как и утверждения о владении Усмановым другими объектами недвижимости и яхтой.

Пресс-служба Усманова в письме журналу «Холод» заявила, что вилла в Германии, а также яхта и другая недвижимость, принадлежат доверительным управляющим безотзывных дискреционных трастов и контролируется ими же. Также в пресс-службе Усманова «Холоду» заявили, что называть его олигархом «некорректно», и потребовали «воздержаться» от использования этого термина в его отношении.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования