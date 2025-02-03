Связанную с Усмановым виллу выставили на продажу как самый дорогой объект в Германии

Пустующую виллу на баварском озере Тегернзее в Германии выставили на продажу за 25 миллионов евро. В ней подолгу жил российский миллиардер Алишер Усманов. Об этом сообщает Merkur.
Как пишет издание, ссылаясь на портал недвижимости Immowelt, на сегодняшний день это самый дорогой объект недвижимости, выставленный на продажу в Германии. До этого таковым считался дом на острове Зюльт в Северном море, который выставили на продажу за 15,5 миллионов долларов.
По данным Merkur, Усманов покинул виллу 28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала войны в Украине. С тех пор там никто не живет. Вилла была куплена офшорной компанией Tegernsee Limited в 2011 году за 7,8 миллиона евро, после чего на ней сделали ремонт.
Вилла расположена на земельном участке площадью 4,7 тысяч квадратных метров. Площадь жилой части здания составляет 735 квадратных метров. На вилле есть четыре спальни и ванные комнаты на двух верхних этажах, баня площадью 750 квадратных метров и 20-метровый бассейн.
Отмечается, что в данный момент прокуратура Мюнхена ведет расследование в отношении Усманова по делу об уклонении от уплаты налогов. В рамках этого процесса суд поручил конкурсному управляющему Ульриху Крамеру погасить долги Tegernsee Limited. Крамер утверждает, что планирует продать виллу «конфиденциально, в рамках секретной маркетинговой кампании».
После начала войны Усманов попал под санкции Евросоюза и уехал из Германии. Осенью 2022 года полиция Германии провела обыски на ранее связываемых СМИ с Усмановым виллах, квартире во Франкфурте-на-Майне и яхте «Дилбар». В ходе обысков у него изъяли ряд документов, а также около 30 произведений искусства, в частности картину Марка Шагала и яйца Фаберже.
Осенью 2024 года Bloomberg назвал Усманова одним из самых обедневших российских миллиардеров. По данным издания, он потерял более пяти миллиардов долларов с начала войны.
Обновлено. Немецкий суд запретил берлинскому изданию Tagesspiegel распространять информацию о владении Усмановым виллой на Тегернзее, а также яхтой «Дилбар». В связи с этим заголовок новости в журнале «Холод», ранее звучавший как «Виллу российского олигарха выставили на продажу как самый дорогой объект в Германии», был исправлен, как и утверждения о владении Усмановым другими объектами недвижимости и яхтой.
Пресс-служба Усманова в письме журналу «Холод» заявила, что вилла в Германии, а также яхта и другая недвижимость, принадлежат доверительным управляющим безотзывных дискреционных трастов и контролируется ими же. Также в пресс-службе Усманова «Холоду» заявили, что называть его олигархом «некорректно», и потребовали «воздержаться» от использования этого термина в его отношении.