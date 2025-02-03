Связанную с Усмановым виллу выставили на продажу как самый дорогой объект в Германии

Пустующую виллу на баварском озере Тегернзее в Германии выставили на продажу за 25 миллионов евро. В ней подолгу жил российский миллиардер Алишер Усманов. Об этом сообщает Merkur.

Как пишет издание, ссылаясь на портал недвижимости Immowelt, на сегодняшний день это самый дорогой объект недвижимости, выставленный на продажу в Германии. До этого таковым считался дом на острове Зюльт в Северном море, который выставили на продажу за 15,5 миллионов долларов.

По данным Merkur, Усманов покинул виллу 28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала войны в Украине. С тех пор там никто не живет. Вилла была куплена офшорной компанией Tegernsee Limited в 2011 году за 7,8 миллиона евро, после чего на ней сделали ремонт.

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Вилла расположена на земельном участке площадью 4,7 тысяч квадратных метров. Площадь жилой части здания составляет 735 квадратных метров. На вилле есть четыре спальни и ванные комнаты на двух верхних этажах, баня площадью 750 квадратных метров и 20-метровый бассейн.

Отмечается, что в данный момент прокуратура Мюнхена ведет расследование в отношении Усманова по делу об уклонении от уплаты налогов. В рамках этого процесса суд поручил конкурсному управляющему Ульриху Крамеру погасить долги Tegernsee Limited. Крамер утверждает, что планирует продать виллу «конфиденциально, в рамках секретной маркетинговой кампании».

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После начала войны Усманов попал под санкции Евросоюза и уехал из Германии. Осенью 2022 года полиция Германии провела обыски на ранее связываемых СМИ с Усмановым виллах, квартире во Франкфурте-на-Майне и яхте «Дилбар». В ходе обысков у него изъяли ряд документов, а также около 30 произведений искусства, в частности картину Марка Шагала и яйца Фаберже.

Осенью 2024 года Bloomberg назвал Усманова одним из самых обедневших российских миллиардеров. По данным издания, он потерял более пяти миллиардов долларов с начала войны.

Обновлено. Немецкий суд запретил берлинскому изданию Tagesspiegel распространять информацию о владении Усмановым виллой на Тегернзее, а также яхтой «Дилбар». В связи с этим заголовок новости в журнале «Холод», ранее звучавший как «Виллу российского олигарха выставили на продажу как самый дорогой объект в Германии», был исправлен, как и утверждения о владении Усмановым другими объектами недвижимости и яхтой.

Пресс-служба Усманова в письме журналу «Холод» заявила, что вилла в Германии, а также яхта и другая недвижимость, принадлежат доверительным управляющим безотзывных дискреционных трастов и контролируется ими же. Также в пресс-службе Усманова «Холоду» заявили, что называть его олигархом «некорректно», и потребовали «воздержаться» от использования этого термина в его отношении.