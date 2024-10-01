Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Самые богатые российские бизнесмены продолжают зарабатывать спустя два года войны, однако есть и те, кто терпит убытки. Среди них есть и близкий друг Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные из «Индекса миллиардеров», который ведет агентство Bloomberg.

В целом состояние богатейших людей России увеличилось более чем на 31 миллиард долларов. Bloomberg считает доходы за период с начала года по 30 сентября. Больше всех за этот период заработали сооснователь «Еврохим» Адрей Мельниченко (увеличил свое состояние на 6,22 миллиарда долларов) и генеральный директор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов (плюс 5 миллиардов долларов). В общемировом рейтинге они расположились на 85 и 77 местах соответственно.

Больше всех «обеднел» бизнесмен Алишер Усманов: с начала года он потерял 5,51 миллиарда долларов. Сейчас его состояние насчитывает 15,6 миллиарда долларов, он занимает 140 место в списке Bloomberg. Усманов включен в санкционный список Евросоюза и старается добиться снятия с себя персональных санкций. Из-за ограничений Германия заморозила средства на его счетах. Кроме того, его подозревают в неуплате налогов и отмывании денег, а также в нарушении санкционного законодательства.

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Геннадий Тимченко, владелец Volga Group и друг Владимира Путина, с начала года потерял 3,45 миллиарда долларов. С состоянием в 10,7 миллиарда долларов он расположился на 244 месте общемирового рейтинга миллиардеров. Чуть меньше потерял Леонид Михельсон — председатель газовой компании «Новатэк». За тот же период его состояние уменьшилось на 2,27 миллиарда долларов. Сейчас он занимает 82 место в рейтинге с 25,2 миллиарда долларов.

Самым богатым россиянином на данный момент является президент «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние насчитывает 32,6 миллиарда долларов. В мировом рейтинге миллиардеров он расположился на 56 месте. С начала года его состояние пополнилось на 1,57 миллиардов долларов — это не так много, если сравнивать это с прибавкой состояния других российских миллиардеров из списка. Минфин США в конце августа ввел санкции против некоторых структур «Норникеля», однако ограничения не коснулись его производственных и сбытовых компаний.

Bloomberg публикует перечень из 500 богатейших людей мира с марта 2012 года. Самым богатым человеком планеты является американский предприниматель Илон Маск. Его состояние насчитывает 272 миллиарда долларов. На втором месте — основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 211 миллиардов долларов. Тройку самых богатых людей планеты закрывает владелец LVMH Бернар Арно с 207 миллиардами долларов.