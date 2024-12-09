EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: Россия передала Израилю объекты в Сирии

12:07 09.12.2024

Россия передала Израилю два объекта в сирийской провинции Даръа, которая граничит с буферной зоной в районе Голанских высот. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал Al Arabiya. По его данным, Израиль также получил контроль над обсерваторией для наблюдения на горе Тель Аль-Хара. 

Ранее представители Армии обороны Израиля сообщили об открытии фронта в Сирии. Израильские военные заняли оставленные сирийской армией позиции на горе Хермон в районе Голанских высот. Местные СМИ в связи с этим отмечали, что «фактически это первое присутствие ЦАХАЛ в этом районе после Войны Судного дня».

«Россия во главе с Владимиром Путиным уже не была заинтересована в его защите»
«Россия во главе с Владимиром Путиным уже не была заинтересована в его защите»
Что говорят о падении режима Асада в Сирии власти других стран
Мир5 минут чтения

В свою очередь, Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников сообщил, что Израиль заранее уведомил США о своих планах установить контроль в буферной зоне. Представители страны назвали это временной мерой, которая продлится от нескольких дней до нескольких недель, пока ситуация с безопасностью вдоль границы не стабилизируется.

Я работала танцовщицей в стрип-клубе
Я работала танцовщицей в стрип-клубе
Гости относились к нам как к секс-работницам, и даже мой парень называл меня шлюхой. Это было ужасно
Общество7 минут чтения

Сирийские повстанцы, начавшие масштабное наступление на позиции верных Башару Асаду сил, к утру 8 декабря захватили столицу Сирии Дамаск. После этого Асад скрылся из города в неизвестном направлении, а правительство объявило о готовности передать власть любому руководству, выбранному сирийским народом. Позже стало известно, что Асад вместе с семьей прибыл в Москву, где получил убежище.

По данным ТАСС, сирийские повстанцы полностью контролируют провинцию Латакия, где расположены российские военные базы. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в этой связи заверил, что российским военным в Сирии ничего не угрожает.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я работала танцовщицей в стрип-клубе
Общество
Я работала танцовщицей в стрип-клубе
Гости относились к нам как к секс-работницам, и даже мой парень называл меня шлюхой. Это было ужасно
7 минут чтения
«Россия во главе с Владимиром Путиным уже не была заинтересована в его защите»
Мир
«Россия во главе с Владимиром Путиным уже не была заинтересована в его защите»
Что говорят о падении режима Асада в Сирии власти других стран
5 минут чтения
Проходил мимо
Криминал
Проходил мимо
Женщина вышла из дома, чтобы отдохнуть от детей, а утром ее тело нашли на скамейке в парке. Полиция не сразу поняла, что с ней произошло
8 минут чтения
Зумерам стало неинтересно жить
Мир
Зумерам стало неинтересно жить
Молодежь по всему миру массово отказывается работать и учиться. Но безделье поколения Z может угрожать остальным
10 минут чтения
Алгебру придумали греки? А первый полет совершил да Винчи?
Общество
Алгебру придумали греки? А первый полет совершил да Винчи?
Тест «Холода» про открытия ученых-мусульман, которые изменили науку
2 минуты чтения
Ходить в музеи оказалось полезно для мозга
Общество
Ходить в музеи оказалось полезно для мозга
Оригинальные картины лучше запоминаются и вызывают эмоциональную реакцию в 10 раз мощнее, чем при просмотре копии
4 минуты чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.