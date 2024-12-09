СМИ: Россия передала Израилю объекты в Сирии

Россия передала Израилю два объекта в сирийской провинции Даръа, которая граничит с буферной зоной в районе Голанских высот. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал Al Arabiya. По его данным, Израиль также получил контроль над обсерваторией для наблюдения на горе Тель Аль-Хара.

Ранее представители Армии обороны Израиля сообщили об открытии фронта в Сирии. Израильские военные заняли оставленные сирийской армией позиции на горе Хермон в районе Голанских высот. Местные СМИ в связи с этим отмечали, что «фактически это первое присутствие ЦАХАЛ в этом районе после Войны Судного дня».

В свою очередь, Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников сообщил, что Израиль заранее уведомил США о своих планах установить контроль в буферной зоне. Представители страны назвали это временной мерой, которая продлится от нескольких дней до нескольких недель, пока ситуация с безопасностью вдоль границы не стабилизируется.

Я работала танцовщицей в стрип-клубе Гости относились к нам как к секс-работницам, и даже мой парень называл меня шлюхой. Это было ужасно Общество 7 минут чтения

Сирийские повстанцы, начавшие масштабное наступление на позиции верных Башару Асаду сил, к утру 8 декабря захватили столицу Сирии Дамаск. После этого Асад скрылся из города в неизвестном направлении, а правительство объявило о готовности передать власть любому руководству, выбранному сирийским народом. Позже стало известно, что Асад вместе с семьей прибыл в Москву, где получил убежище.

По данным ТАСС, сирийские повстанцы полностью контролируют провинцию Латакия, где расположены российские военные базы. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в этой связи заверил, что российским военным в Сирии ничего не угрожает.