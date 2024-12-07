Алгебру придумали греки? А первый полет совершил да Винчи?

В западном обществе до сих пор есть восприятие ислама как религии, враждебной науке и рациональному мышлению, и стереотипы о том, что мусульмане из-за своей религиозности не так успешны в научной сфере. Однако именно они заложили когда-то основы многих наук и изобрели многие важные вещи. Проверьте, знаете ли вы, как мусульманские ученые изменили мир, в новом тесте «Холода».
Начнем с простого. Какой из этих университетов был основан раньше всего?
Астролябия — это инструмент, который использовался учеными, астрономами и мореплавателями на протяжении более чем тысячи лет. Она служила для определения времени, навигации, а также для вычисления положения звезд и других небесных тел. Кто ее создал?
Сегодня мы не представляем математику без уравнений с неизвестными, но когда-то решали только конкретные числовые задачи. Кто создал алгебру с ее уравнениями и общими правилами?
Бумага — материал, который мы используем каждый день. А знаете, кто изобрел ее более тысячи лет назад?
Сегодня западная медицина считается одной из самых передовых в мире. А по чьему учебнику столетиями занимались европейские врачи?
Многие современные технологии основаны на открытиях средневековых ученых. Знаете ли вы, кто первым правильно описал, как работает человеческое зрение и как распространяется свет?
А кто изобрел многие современные медицинские инструменты, такие как хирургические ножницы и акушерские щипцы?
По некоторым сведениям, первый полет человека на похожем на дельтаплан аппарате был совершен еще в 875 году. Кем был этот смельчак?
А ученый из какой страны изобрел очки?
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