Алгебру придумали греки? А первый полет совершил да Винчи?

Начнем с простого. Какой из этих университетов был основан раньше всего? Аль-Карауин в Марокко Болонский университет в Италии Афинский национальный университет Назад Далее

Астролябия — это инструмент, который использовался учеными, астрономами и мореплавателями на протяжении более чем тысячи лет. Она служила для определения времени, навигации, а также для вычисления положения звезд и других небесных тел. Кто ее создал? Арабские астрономы Древние греки Шведские викинги Назад Далее

Сегодня мы не представляем математику без уравнений с неизвестными, но когда-то решали только конкретные числовые задачи. Кто создал алгебру с ее уравнениями и общими правилами? Древнегреческий математик Пифагор Персидский ученый Аль-Хорезми Древние римляне Назад Далее

Бумага — материал, который мы используем каждый день. А знаете, кто изобрел ее более тысячи лет назад? Арабский служитель мечети Древние египтяне Советник китайского императора Назад Далее

Сегодня западная медицина считается одной из самых передовых в мире. А по чьему учебнику столетиями занимались европейские врачи? Мусульманский философ Древнееврейский священник Кельтский друид Назад Далее

Многие современные технологии основаны на открытиях средневековых ученых. Знаете ли вы, кто первым правильно описал, как работает человеческое зрение и как распространяется свет? Французский физик Гиппократ Механик из Ирака Назад Далее

А кто изобрел многие современные медицинские инструменты, такие как хирургические ножницы и акушерские щипцы? Очевидно, что арабский медик Меня не проведешь — все это придумали в Древней Греции Это придумали английские врачи в начале ХХ века Назад Далее

По некоторым сведениям, первый полет человека на похожем на дельтаплан аппарате был совершен еще в 875 году. Кем был этот смельчак? Китайский изобретатель Ван Маочжоу Арабский ученый Аббас ибн Фирнас Леонардо да Винчи Назад Далее

А ученый из какой страны изобрел очки? Италия Иран Америка Назад Посмотреть результат Результат