Стали известны масштабы многомиллиардных потерь России в Сирии

Попытка сохранить власть Башара Асада в Сирии стоила России несколько сотен миллиардов рублей, сообщило «Агентство» со ссылкой на несколько независимых источников. Расходы на военную операцию могут оказаться напрасными потерями, если противники Асада захватят власть. Сейчас они контролируют несколько крупных городов и приближаются к столице, Дамаску, пишет The New York Times.

Официально российские власти не оценивали стоимость девятилетней сирийской кампании. В 2016 году Владимир Путин говорил, что военная операция обошлась в 33 миллиарда рублей. Гуманитарную помощь за два первых года кампании российская таможня оценивала в 36 миллионов долларов

Осенью 2015-го, в первый год операции, минимальные ежедневные расходы России на войну в Сирии британский аналитический центр IHS Jane’s оценил в сумму от двух с половиной до четырех миллионов долларов. Эксперты журнала «Коммерсант-Деньги» предполагали, что первый год войны обошелся России в миллиард долларов.

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Второй год войны источники Bloomberg в российском правительстве оценивали в 1,2 миллиарда долларов. Лондонский институт военных исследований (RUSI) предполагал, что траты российского бюджета на сирийскую кампанию достигли в ноябре 2015 года восьми миллионов долларов ежедневно.

К лету 2017 года расходы на военную операцию могли составить 140 миллиардов рублей, подсчитали в партии «Яблоко». В начале 2018 года «Радио Свобода» сообщало, что траты России могли составить от 172 до 245 миллиардов рублей.

Эксперты издания разбили расходы на отдельные статьи. Вылеты боевой авиации они оценили в сумму от 143 до 209 миллиардов рублей, пуски ракет в 5,98–9,97 миллиардов рублей, потери военной техники в 16,94–19,14 миллиардов рублей.

Число погибших российских военных к весне 2021 года составило не менее 120 человек, подсчитал РБК со ссылкой на официальные сообщения и некрологи. Reuters сообщало, что в 2017-м в распоряжении агентства оказалась справка, из которой следовало, что только с января по октябрь этого года в Сирии умер 131 россиянин.

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Потери участвовавших в сирийской войне наемников «ЧВК Вагнер» официально нигде не оценивались, но «очевидно, что они были значительными», пишет «Агентство». Самые крупные потери организация понесла в 2018 году под городом Дейр-эз-Зором — от нескольких десятков до более чем сотни человек за один бой.

Общая численность российских военных в Сирии осенью 2021 года оценивалась в семь тысяч человек.

В конце ноября 2024 года сирийские оппозиционные силы впервые за восемь лет атаковали и успешно заняли второй по величине город страны Алеппо. Ядро этих сил составили бойцы исламской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам». В 2016 году Алеппо был отбит у повстанцев сирийскими войсками, которых поддерживали военные из России и Ирана.

К вечеру 7 ноября 2024 года повстанцы вошли в крупные город Хомс и Пальмиру, захватили почти весь юго-запад страны и оказались в 10-30 километрах от Дамаска. В пригородах столицы начались волнения. Телеканалы Syria TV и Al Jazeera показали кадры из города Джарамана на окраине Дамаска, на которых толпа сбрасывает с постамента бюст Хафеза Асада — отца действующего президента страны.