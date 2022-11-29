В России наемничество запрещено законом. Несмотря на это, еще в 2013 году бизнесмен, известный как «повар Путина», Евгений Пригожин начал набирать людей в частную военную компанию для отправки на Юго-Восток Украины. Спустя почти девять лет Пригожин наконец признал, что ЧВК существует и он ее руководитель. Сейчас он лично вербует заключенных для отправки на войну в Украину, а в Петербурге открывает «ЧВК Вагнер Центр». «Холод» рассказывает, что такое частные военные компании и как появилась самая известная в России ЧВК — «Вагнер».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Когда появились ЧВК и чем они занимаются

Частные военные компании — распространенное в мире явление. Первую из них в современном понимании — Watchguard International — создал в Британии в 1967 году военнослужащий и основатель Особой авиационной службы Британии (Special Air Service — SAS; специальное подразделение вооруженных сил Великобритании) Дэвид Стерлинг. Компания занималась обучением военных и подавлением диссидентского движения в государствах Персидского залива в начале 1970-х. Помимо этого, сотрудники Watchguard International работали в Африке, Латинской Америке и в Восточной Азии — кроме обучения наемников, они занимались военным консалтингом, материальной и технической поддержкой правительственных войск.

Довольно скоро на рынке появились и другие частные военные компании. В 1970-х специалистов из США, Англии и Франции начали вербовать на работу в Иране, Омане, Саудовской Аравии и Египте. По подсчетам журнала «Международная жизнь», в 1979 году количество наемников из США и Европы, которое участвует в военных конфликтах на территории восточных стран, составило около 11 тысяч человек.

Как правило, ЧВК занимаются охраной частных и государственных объектов. Например, американская компания Triple Canopy охраняла высших должностных лиц в Ираке после свержения президента Саддама Хусейна, а британская Aegis Defence Services — оказывала поддержку американским войскам в Ираке и Афганистане.

По данным Transparency International на 2022 год, американские компании контролируют почти половину рынка ЧВК — его оборот составляет 224 миллиарда долларов. Участие в ЧВК хорошо оплачивается. Например, сотрудники американской ЧВК Blackwater во время операции в Ираке получали до 1500 долларов в сутки.

Зачем России понадобилась ЧВК

Идея создать ЧВК в России зародилась на Петербургском экономическом форуме в 2010 году, выяснили журналисты The Bell. Тогда основатель ЧВК Executive Outcomes, бывший офицер из Южной Африки Эбен Барлоу прочитал закрытую лекцию о сотрудничестве военных с частным сектором, а потом рассказал для делегации Генштаба о том, как можно создать ЧВК в российских условиях.

На той встрече обсуждалось, должны ли такие формирования быть легальными: согласно Уголовному кодексу, наемничество в России запрещено, а участие наемников в вооруженном конфликте сейчас наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет (по закону наемником признается лицо, которое получает материальное вознаграждение и при этом не является гражданином государства, участвующего в военных действиях и не проживает постоянно на его территории).

Часть силовиков выступила против законодательного закрепления из-за трудностей в контроле за оборотом оружия. Идея заключалась в том, чтобы задействовать «нелегалов» для специальных заданий и этим минимизировать количество проблем в случае провала, писало The Bell. В 2004 году в Катаре были задержаны по подозрению в убийстве обвинявшегося в терроризме второго руководителя Чеченской республики Ичкерия Зелимхана Яндарбиева трое сотрудников российских спецслужб, и вернуть их удалось только после личного вмешательства Владимира Путина. В случае если они бы были наемниками, таких проблем у российских властей не возникло бы, говорили The Bell близкие к Минобороны собеседники.

«Славянский корпус» — первые российские наемники

В 2012 году менеджеры российской частной охранной компании Moran Security Group Вадим Гусев и Евгений Сидоров зарегистрировали в Гонконге компанию The Slavonic Corps («Славянский корпус»), куда стали набирать бывших российских военных. Летом того же года компания заключила контракт с Министерством нефти и минеральных ресурсов Сирии: «Славянский корпус» должен был обучить и направить «специалистов» для охраны нефтяных объектов. Охранять нефтяные месторождения тогда отправились 267 россиян. Среди них был и будущий командир самой известной в России ЧВК — Дмитрий «Вагнер» Уткин. В Сирии российских бойцов разместили в учебном центре в Латакии. Там они узнали, что, прежде чем приступить к охране нефтяных объектов, их необходимо отбить у боевиков.

13 октября 2013 года бойцов «Славянского корпуса» направили в район, где находились нефтяные месторождения. Через четыре дня наемники попали в засаду: на протяжении нескольких часов они отбивались от нападения боевиков ИГИЛ, а после были эвакуированы в Россию, где их встретили сотрудники ФСБ. Гусеву и Сидорову предъявили обвинение в наемничестве. Они были осуждены и получили по три года колонии. Остальные участники остались на свободе и через несколько месяцев встретились в Крыму, уже в составе новой военной организации.

Как возникла ЧВК «Вагнер» и кто такой Евгений Пригожин

В конце февраля в Крыму появились вооруженные люди без опознавательных знаков — негласно их начали называть «вежливые люди». За военную подготовку бойцов мог отвечать подполковник запаса, бывший офицер спецназа ГРУ Дмитрий Уткин. Уткин взял себе позывной «Вагнер», по которому в СМИ начали называть и саму ЧВК. «Фонтанка» писала, что это было связано с увлечением идеологией и эстетикой Третьего рейха.

По данным «Фонтанки», в Крыму вагнеровцы «разоружали украинские базы и устанавливали российский порядок». В ситуации, когда Россия не могла оказать прямой военной поддержки сепаратистам из ЛНР и ДНР, властям удалось вмешаться в конфликт с помощью новой ЧВК. Дебальцевский котел — одно из наиболее крупных сражений за время военного конфликта в Донбассе в середине февраля 2015 года, в котором поучаствовали наемники. Тогда, по украинским данным, около пяти тысяч украинских военных противостояли группировке из 15-19 тысяч сепаратистов.

Создать и управлять этой вооруженной компанией поручили Евгению Пригожину. До создания ЧВК «Вагнер» российский бизнесмен Евгений Пригожин долгое время организовывал фуршеты для высших должностных лиц: например, в 2002 году Владимир Путин принимал на теплоходе Пригожина экс-президента США Джорджа Буша, а в 2008 ресторатор обеспечивал питание гостей на приеме по случаю инаугурации Дмитрия Медведева. По данным «Новой газеты», с 2011 по 2021 год аффилированные с Пригожиным компании получили госконтракты на сумму более 184,6 миллиарда рублей.

Евгений Пригожин во время ужина премьер-министра Владимира Путина с иностранными учеными и журналистами, 2011 год. Фото: Миша Джапаридзе / AP / Scanpix

В 2011 году Пригожин нацелился на другой рынок, который он оценивал в триллион рублей: «У нас планы — армия. Это более полумиллиона человек. Милиция — два миллиона». Уже в 2013 году, писало The Bell, Евгений Пригожин занялся набором людей в ЧВК. Собеседники издания, близкие к Минобороны, утверждали, что идея сделать Пригожина ответственным за финансовые вопросы ЧВК родилась в Генштабе, а одна из главных причин, почему на эту кандидатуру выбрали именно Пригожина, — личное знакомство с Путиным и то, что бизнесмен долгое время оставался в тени. Поначалу Пригожин был не в восторге от этого проекта: опасно, а выгода неочевидна, рассказывал изданию собеседник, близкий к Минобороны. «Но от таких поручений не отказываются», — говорил он.

Возвращение ЧВК в Сирию

После окончания активных боевых действий в Украине наемники вернулись в Сирию. Первой их крупной победой стал захват Пальмиры в 2016 году. Там они, по словам одного из бойцов, сыграли решающую роль: участвовали в наступательных операциях при поддержке российских войск и сирийской армии. В марте режиму Башара Асада удалось вернуть контроль над городом. «Сначала работают ребята Вагнера, потом заходят российские наземные части, потом уже арабы и камеры», — рассказывал об участии наемников в той операции один из участников событий.

После «победы» несколько бойцов ЧВК, в том числе и самого Уткина, заметили на встрече с Владимиром Путиным, которую проводили в честь Дня Героев Отечества. Уткин попал в репортаж «Первого канала», а в декабре 2017 года в сети появилась фотография наемника рядом с российским президентом.

Активно об участии ЧВК в войне в Сирии заговорили в 2018 году. Тогда западные СМИ сообщили о массовой гибели на территории Сирии российских солдат. В это время армия Вагнера воевала под сирийским Дейр-эз-Зором. По разным данным, в бою погибло от нескольких десятков до более сотни наемников.

Действия наемников не были санкционированы с российским командованием, писало The Bell, и этот случай серьезно подкосил репутацию ЧВК и лично Евгения Пригожина. Российскому МИД пришлось признать, что в боях участвовали российские граждане, которые не были связаны с вооруженными силами России: «В Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений».

Как Евгений Пригожин отрицал существование ЧВК и свою к ней причастность, хотя у этого были доказательства

До начала войны в Украине в 2022 году Евгений Пригожин говорил, что не знает о существовании ЧВК «Вагнер» и отрицал свою причастность к ней. Однако еще задолго до российского вторжения в Украину крупнейшие русскоязычные и западные медиа писали о связи бизнесмена с группой Вагнера.

В 2018 году стало известно, что структуры, связанные с бизнесменом, начали укреплять свое влияние на африканском континенте: например, Пригожин предоставлял военных инструкторов, которые тренировали армию ЦАР, и все они были связаны с ЧВК «Вагнер», писал американский канал CNN.

Боец ЧВК «Вагнер» (слева) рядом с солдатом ЦАР (справа) во время митинга на стадионе в Банги, март 2022 года. Фото: Barbara Debout / AFP / Scanpix

Кроме американского телеканала, расследованием деятельности ЧВК «Вагнер» занимались российские журналисты. В 2018 году режиссер-документалист Александр Расторгуев, военный корреспондент Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко отправились в Африку, чтобы снять документальный проект, и были убиты. По официальной версии, на них напали грабители. В свою очередь издание «Досье» опубликовало расследование, в котором связало убийство журналистов с Пригожиным. Он обвинения отверг.

29 июля 2020 года 32 наемника были задержаны в Беларуси. КГБ обвинил участников ЧВК «Вагнер» в намерении дестабилизировать обстановку в стране на фоне президентских выборов. Среди изъятого материала белорусские силовики нашли у наемников валюту Судана и нашивки с надписями «Наш бизнес — смерть, и бизнес идет хорошо». Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «в России юридически такого понятия, как ЧВК, нет». Пресс-служба компании «Конкорд» Пригожина отрицала причастность бизнесмена к ЧВК «Вагнер».

В 2021 году Евгений Пригожин подал иск к радиостанции «Эхо Москвы» и ее руководителям за то, что главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов в эфире назвал бизнесмена «хозяином ЧВК “Вагнер”». В августе 2022 года суд признал недостоверными слова журналиста. Однако спустя месяц, когда война в Украине продолжалась уже семь месяцев, Пригожин наконец признал, что создал ЧВК «Вагнер».

«Вагнер» на войне в Украине

В июле 2022 года «Медуза» опубликовала расследование, в котором рассказывается об участии ЧВК Пригожина в войне на территории Украины. После начала боевых действий вербовка в «Вагнер» перешла под контроль Минобороны РФ, писало издание. А чтобы обеспечить достаточное количество наемников на фронте, компания существенно снизила требования к своим кандидатам. В ряды «Вагнера» стали нанимать людей, которые ранее бы не смогли пройти отбор.

Боец ЧВК «Вагнер» осматривает оружие, оставленное украинскими военными неподалеку от города Бахмут в Донецкой области, сентябрь 2022 года. Фото: Виктор Антонюк / Sputnik / Sipa / Scanpix

Пригожин отреагировал на расследование заявлением на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой возбудить уголовное дело против сотрудников издания по статьям о госизмене и о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии.

Однако уже в сентябре 2022 года в соцсетях появилось видео, где человек, похожий на Евгения Пригожина, вербует в ряды «Вагнера» заключенных из российских колоний для отправки на войну в Украину. За участие в войне им предлагалось полное снятие судимости и денежные выплаты: 100 тысяч рублей в месяц и пять миллионов в случае гибели.

Читать еще Пять миллионов рублей за «достойную» смерть Что известно о вербовке заключенных на войну с Украиной

После этого компания «Конкорд» Евгения Пригожина опубликовала его заявление, где он открыто сообщил, что он — один из создателей ЧВК «Вагнер». Он заявил, что компания существует с 1 мая 2014 года и изначально в ней состояли добровольцы, которые захотели поучаствовать в войне в Донбассе.

В начале ноября в Санкт-Петербурге открылся «ЧВК Вагнер Центр». По словам Пригожина, миссия этого центра — «обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной». В начале ноября детям там прочитали лекцию «о важности СВО».

Открытие «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге, ноябрь 2022 года. Фото: Дмитрий Ловецкий / AP / Scanpix

13 ноября телеграм-канал Grey Zone, который связывают с ЧВК «Вагнер», опубликовал видео расправы над Евгением Нужиным, заключенным, которого завербовали в ЧВК для участия в войне в Украине. Нужин рассказывал, что в сентябре он добровольно сдался в украинский плен, а 11 ноября в Киеве его похитили. Очнулся он уже в подвале. После этих слов бывшего наемника, предположительно, забивают кувалдой до смерти.

Пригожин прокомментировал это видео так: «Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется “Собаке — собачья смерть”. Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок ни одно животное не пострадало». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать возможное убийство: «Это не наше дело».