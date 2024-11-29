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Мир

Поддерживаемые Россией войска потеряли контроль над важнейшим городом Сирии

19:03 29.11.2024

Сирийские оппозиционные силы впервые за восемь лет вошли во второй по величине город Сирии Алеппо. Бои на подходах к городу продолжались около двух дней. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Телеканал SkyNews Arabia уточняет, что в Алеппо вошли бойцы исламской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам». Это первая атака сил оппозиции на город, который с 2016 года находился под контролем правительственных войск. Восемь лет назад повстанцы были вытеснены из Алеппо сирийскими войсками, которых поддерживали военные из России и Ирана.

Reuters утверждает, что российские и сирийские военные самолеты наносят удары по регионам на северо-западе Сирии, которые находятся под контролем повстанческих группировок. Оппозиция заявила, что их военная кампания стала ответом на участившиеся удары по югу Идлиба, которые наносятся сирийскими и российскими ВВС.

Тем временем вооруженные формирования, настроенные против режима действующего президента Башара Асада, постепенно захватывают все больше и больше территории. Турецкое агентство Anadolu сообщило, что по состоянию на утро 29 ноября силы оппозиции взяли под контроль площадь в 550 квадратных километрах на линиях фронта в Идлибе и Алеппо. За три дня боев вооруженные повстанцы заняли в общей сложности 70 населенных пунктов и деревень.

Как пишет Anadolu, вооруженные группировки захватили Научно-исследовательский центр, расположенный в одном из пригородов Алеппо. Утверждается, что здесь производится химическое оружие. Также известно о гибели генерала иранского Корпуса стражей исламской революции Киумарса Пурхашеми. Иранец служил в Сирии старший военным советником.

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«Цель операции — освободить наши оккупированные территории от преступного режима и иранских ополченцев, а также создать безопасную среду для возвращения перемещенных лиц в свои города и поселки», —  объяснил действия повстанцев их представитель Хассан Абдулгани.

Иран и Россия более десяти лет отправляли солдат в Сирию (в том числе там находились военные из ЧВК «Вагнер») и поставляли оружие правительственным войскам, чтобы помочь Башару Асаду оставаться у власти. В свою очередь повстанческие группировки поддерживала Турция. Поддерживаемая Ираном группировка «Хезболла» была одной из главных сил, которая помогала сирийской армии, однако она оказалась втянута в войну с Израилем на юге Ливана.

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