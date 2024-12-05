Сирийская армия потеряла контроль над еще одним важным городом

Правительственные войска, которые подчиняются президенту Сирии Башару Асаду, потеряли контроль над еще одним важным городом — Хама. Расстояние от этого населенного пункта до столицы республики, Дамаска, чуть больше 200 километров. Об успехах оппозиционных сил пишет агентство Reuters.

Хама находилась под контролем войск Асада на протяжении всей гражданской войны, которая началась 13 лет назад. Потеря контроля над таким важным городом «вызовет шок» в Дамаске, пишет Reuters. Агентство уточняет, что захват Хамы помешает правительственным войска начать быстрое контрнаступление.

Сирийская армия признала нахождение оппозиционных сил в Хаме. Кроме того, войска Асада заявили, что им пришлось передислоцироваться за пределы города ради «сохранения жизней мирных жителей и предотвращения городских боев». Оппозиционные силы отчитались о захвате центральной тюрьмы города, откуда они уже освободили заключенных.

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Повстанцы заявили, что они не собираются останавливаться. Они планируют выдвинуться южнее в сторону города Хомс, который расположен в 40 километрах от Хамы. Если повстанцы дойдут до города и возьмут его под свой контроль, то сирийская армия лишится важного прибрежного региона. В этом регионе, среди прочего, находятся российские авиабаза и военно-морская база, хотя, по некоторым данным, Россия уже начала выводить оттуда свои военные корабли.

«Асад теперь не может позволить себе потерять что-либо еще. Главное сражение развернется против Хомса. Если Хомс падет, мы будем говорить о возможной смене режима», — предположил редактор Syria Report Джихад Язиги.

Сирийские повстанцы выдвигались из Алеппо — второго по величине город в Сирии, который впервые за восемь лет перешел под контроль оппозиционных войск. В 2016 году они были вытеснены из города сирийской армией при поддержке России и Ирана. Сейчас же Россия отвлечена конфликтом в Украине, а ливанская группировка «Хезболла», которая поддерживается Ираном, понесла потери из-за войны с Израилем на юге Ливана.