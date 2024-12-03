Россия начала выводить военные корабли из Сирии

На фоне стремительного наступления сил оппозиции в Сирии Россия начала выводить свои корабли из Тартуса — единственного военного порта российского Военно-морского флота в Средиземном море. Об этом сообщает издание Naval News со ссылкой на OSINT-аналитиков, следящих за событиями.

По состоянию на 1 декабря в порту сирийского Тартуса базировались пять военных кораблей и одна подводная лодка, принадлежащие российскому флоту. Среди них: фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Горшков», «Адмирал Головко», подводная лодка «Новороссийск» и два вспомогательных судна «Ельня» и «Вязьма». Эту информацию подтверждают спутниковые снимки, которые проанализировал аналитик MT Anderson.

По данным Naval News, средний танкер Балтийского флота «Ельня» покинул Тартус утром 2 декабря. Аналитик Droxford Maritime объясняет такую перестановку ситуацией, которая складывается на земле. Войска президента Башара Асада, которые поддерживаются Россией, отступали троек суток и уже сдали второй по величине город Сирии Алеппо. Сейчас оппозиционные силы дошло до Хамы, города в трех часах езды от Дамаска.

Вероятнее всего, Россия «выводит ценные активы из страны» на фоне наступления повстанцев, заключает Naval News. По неподтвержденным данным, из порта Тартуса также начали выводить подлодку, фрегаты и «Вязьму».

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Украинский OSINT-проект Frontelligence Insight предположил, что при дальнейшем продвижении к Хомсу (город южнее Хамы, расстояние между пунктами — 47 километров) под угрозой может оказаться не только военно-морская база в Тартусе, но авиабаза Хмеймим. Они могут оказаться либо отрезаны от доступа правительственных сил, либо и вовсе атакованы повстанцами. И Тартус, и Хмеймим имеют «решающее значение» для российских войск на Ближнем Востоке и в Африке, уточняет Frontelligence Insight.

Россия разместила свои корабли в сирийском Тартусе в 2012 году, когда начиналась гражданская война в Сирии. С тех пор этот пункт стал главной зарубежной военно-морской базой России. Здесь российский флот мог держать до 11 военных кораблей, в том числе и атомные лодки. В 2019 году Россия заключила с Башаром Асадом договор об аренде порта на ближайшие 49 лет.

Прорыв сил оппозиции во главе с исламской группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» отчасти стал возможным из-за того, что Россия перебросила бывших бойцов ЧВК «Вагнер» из Сирии в Африку. Кроме того, военные из ливанской группировки «Хезболла», которые поддерживали сирийскую армию, были отвлечены на войну с Израилем на юге Ливана. Тем не менее Кремль пообещал, что и дальше продолжит поддерживать Башара Асада.