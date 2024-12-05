Украина провела с командой Трампа переговоры о прекращении войны с Россией

Делегация Украины во главе с руководителем офиса президента Андреем Ермаком встретилась с командой избранного президента США Дональда Трампа. The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники пишет, что Киев теперь может заявить о своей готовности к миру.

По информации издания, в переговорах участвовали избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс, будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц, а также будущий спецпредставитель по Украине Кит Келлог.

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Так, последний, как сообщается, поддержал поставку Киеву оружия администрацией Джо Байдена. Он считает, что это даст президенту Трампу преимущество во время переговоров с Россией. WSJ также утверждает, что команда Трампа «не проявила особого интереса» к предложению Киева, который касается членства Украины в НАТО.

Ермак прилетел в США, чтобы наладить отношения с командой избранного президента, отмечает издание. Собеседники газеты утверждают, что украинская делегация намерена заявить о готовности к устойчивому миру.

«Нестабильный, временный мир не отвечает интересам США и Украины», — сказал источник WSJ, который знаком с украинской позицией.

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Ранее на этой неделе был опубликован план Келлога по урегулированию военного конфликта в Украине. Он планирует оказать давление на Москву и Киев, чтобы побудить их возобновить мирные переговоры, предлагает Украине отказаться от попыток вступить в НАТО в ближайшие 10 лет, а боевые действия хочет заморозить по линии фронта.

Всего в команде Трампа ранее предложили как минимум три варианта начала мирного процесса. Свой план разработал Вэнс, его детали не уточняются. Третий вариант принадлежит Ричарду Гренеллу, он был кандидатом на пост спецпосланника по Украине. Гренелл предлагал в рамках мирного соглашения создать «автономные зоны» и также выступал против вступления Украины в НАТО.