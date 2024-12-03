Обнародован план спецпосланника Трампа по урегулированию в Украине

План по урегулированию войны в Украине, подготовленный вероятным будущим спецпосланником избранного президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом, опубликован Центром восточных исследований (OSW).

В документе, который Келлог разработал совместно с вице-председателем Центра американской безопасности Института политики «Америка прежде всего» Фредериком Флейцем, содержится пять ключевых пунктов.

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В соответствии с первым США предстоит добиться прекращения огня в зоне боевых действий и начать налаживание отношений с Владимиром Путиным. Во втором пункте говорится о необходимости оказать давление на Москву и Киев с тем, чтобы побудить их начать мирные переговоры.

Согласно третьему пункту, Украина должна отказаться от попыток вступить в НАТО в ближайшие 10 лет, а Москва сохранит за собой захваченные украинские территории. В нем также говорится о постепенной отмене западных санкций против России и нормализации отношений Москвы и Вашингтона при условии заключения «приемлемого для Украины» мира.

Четвертый пункт плана посвящен предоставлению Киеву двусторонних гарантий безопасности и оказанию военной поддержки. Согласно документу Украина сможет не признавать суверенитет России над аннексированными территориями, но ей запретят пытаться решить этот вопрос силовым путем.

И, наконец, в пятом пункте говорится о прекращении американской военной помощи Украине в случае отказа Киева от участия в мирных переговорах.

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В начале ноября издание The Wall Street Journal писало, что команда Трампа рассматривает план урегулирования в Украине, который предполагает заморозку конфликта по текущей линии фронта, создание демилитаризованной зоны и ввод международного миротворческого контингента.