Задержанного на протестах в Грузии россиянина избили и выдворили в Армению

В ночь с 29 на 30 ноября на протестах в Тбилиси задержали россиянина по имени Михаил, который жил и работал в Грузии. Во время задержания его избили, а после отвезли на границу с Арменией, где пограничники не пустили его обратно. Об этом сообщает The Insider.

Как пишет издание, во время задержания Михаил находился рядом с журналистами, освещавшими акцию, и старался держаться подальше от протестующих. В какой-то момент силовики, которые ранее угрожали прессе, повалили Михаила на землю и заволокли в автозак. По словам мужчины, полицейские избивали задержанных ногами. Вместе с ним в автозаке оказался еще один россиянин, имя которого не называется.

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Мужчина рассказал, что по приезде в участок задержанным не объяснили их права и не дали связаться с друзьями и адвокатом. У Михаила потребовали паспорт, которого у него с собой не было, из-за чего полицейские написали в протоколах, что документа у мужчины нет в принципе. Это послужило причиной для его выдворения из страны.

Когда задержанных доставили в КПЗ, их продержали около шести часов в наручниках в автозаке, затем заставили подписать документы на грузинском языке, не предоставив перевод.

Через двое суток после задержания Михаила отвезли в миграционную службу. Только там ему предоставили постельное белье и подушку. До этого мужчина не мог сходить в душ и почистить зубы. В тот же день сотрудники полиции пришли к Михаилу домой и забрали его паспорт, после чего доставили мужчину на границу с Арменией. Ему вернули телефон только после пересечения грузинской границы. Пограничники не пропустили Михаила, когда он попытался снова перейти границу и вернуться в Грузию.

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Акции протеста продолжаются в нескольких городах Грузии с вечера 28 ноября. Митинги начались после того, как премьер страны Иракли Кобахидзе объявил о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз.

В ходе протестов были задержаны более 200 человек, в том числе несколько граждан России. Как минимум двум задержанным может грозить до 7 лет лишения свободы по уголовным статьям.

В России протесты в Грузии сравнили с Майданом в Украине, а Z-блогер предложил сбросить на протестующих авиабомбу. Солидарность с протестующими высказали представители многих госучреждений, а президент страны Саломе Зурабишвили отказалась покидать свой пост после истечения полномочий.

На фоне акций страны Балтии объявили о введении персональных санкций против грузинских чиновников, отвечающих за подавление протестов, в том числе против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили. 3 декабря к ним присоединилась Канада. Также США заявили о приостановке стратегического партнерства с Грузией.