Сотрудник Meta сообщил о жесткой модерации в период пандемии

Президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг заявил, что платформа «немного перестаралась» при модерации контента, связанного с пандемией коронавируса. Об этом сообщает газета Financial Times.

Также Клегг заявил, что Марк Цукерберг стремится активно обсуждать с администрацией нового президента, как сохранить лидерство Америки в технологической сфере. «Это лидерство чрезвычайно важно, учитывая всю геостратегическую неопределенность во всем мире, и особенно ту ключевую роль, которую будет играть ИИ», — подчеркнул менеджер.

По данным Financial Times, заявление Ника Клегга связано с избранием Дональда Трампа, который ранее обвинял Meta в цензуре и подавлении консервативных высказываний. Издание называет этот шаг «уступкой, чтобы успокоить избранного президента».

В августе основатель Facebook Марк Цукерберг написал письмо в Палату представителей США, в котором сообщил, что соцсеть была вынуждена цензурировать публикации о пандемии коронавируса под давлением администрации президента Джо Байдена. Также предприниматель заявил, что Facebook ограничивал публикации с расследованием о связи сына Джо Байдена Хантера и украинской энергетической компании Burisma.

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«В 2021 году высокопоставленные чиновники из администрации Байдена, включая Белый дом, в течение нескольких месяцев неоднократно оказывали давление на наши команды, требуя подвергнуть цензуре определенный контент, связанный с COVID-19, включая юмор и сатиру, и были очень недовольны, если мы не соглашались», — сообщил Марк Цукерберг нижней палате Конгресса США.

Избранный президент США Дональд Трамп в конце ноября встретился с Марком Цукербергом за ужином в своей резиденции во Флориде. «Очевидно, у него есть свои интересы, и у него есть своя компания, и у него есть свои планы. Но он ясно дал понять, что хочет поддержать национальное обновление Америки под руководством президента Трампа», — прокомментировал встречу советник Трампа. Ранее Дональд Трамп в своей книге «Спасти Америку» обвинял предпринимателя в заговоре против него и обещал посадить его в тюрьму до конца жизни.