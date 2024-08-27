Цукерберг заявил о цензуре в Facebook из-за давления властей США

Администрация соцсети Facebook была вынуждена цензурировать контент, связанный с COVID-19, из-за давления американских властей. Об этом глава компании Meta, которой принадлежит соцсеть, Марк Цукерберг сообщил в письме юридическому комитету палаты представителей США, его цитирует Bloomberg.

«В 2021 году высокопоставленные чиновники из администрации Байдена, включая Белый дом, в течение нескольких месяцев неоднократно оказывали давление на наши команды, требуя подвергнуть цензуре определенный контент, связанный с COVID-19, включая юмор и сатиру, и были очень недовольны, если мы не соглашались», — утверждает Цукерберг.

При этом он подчеркнул, что решения об удалении того или иного контента принимала Meta. «Я считаю, что давление правительства было неправильным, и я сожалею, что мы не были более откровенны по этому поводу. Я также считаю, что мы поступили так, как не поступили бы сейчас. Я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны какой-либо администрации», — написал Цукерберг, пообещав в будущем не поддаваться такому давлению.

Также он рассказал, что Meta ограничила распространение материалов, касавшихся семьи Байдена и украинской энергетической компании Burisma. Причиной такого решения стало предупреждение ФБР о «возможной российской операции по дезинформации» на эту тему. При этом, проведя собственную проверку фактов из соответствующей публикации New York Post, специалисты Meta пришли к выводу, что она дезинформацией не являлась.

«Мы поменяли нашу политику и процессы, чтобы убедиться, что такое не повторится, теперь мы больше не ограничиваем распространение материалов в США, пока ждем факт-чекинга», — сообщил Цукерберг.

Ранее владелец соцсети X Илон Маск, комментируя задержание Павла Дурова, написал, что Цукербергу в отличие от основателя Telegram задержание не грозит, так как он сотрудничает с властями.

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