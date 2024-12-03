Бенедикт Камбербэтч прочитает мемуары Навального в радиоэфире

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли Шерлока в одноименном сериале, прочитает онлайн книгу Алексея Навального «Патриот», которая поступила в продажу в октябре этого года. Об этом сообщается в телеграм-канале Русской службы Би-би-си.
Читка пройдет 9 декабря в эфире радиостанции BBC Radio 4. В сообщении отмечается, что за пределами Великобритании послушать эфир можно в приложении BBC Sounds.
В марте этого года со сцены Альберт-Холла в Лондоне Камбербэтч зачитал письмо Навального, которое тот посвятил третьей годовщине своего возвращения в Россию. Актер прочитал письмо на английском языке на мероприятии проекта Letters Live, появившегося в 2013 году, в рамках которого знаменитости читают письма других людей на публику.
В апреле 2023 года Камбербэтч вместе с Джудом Лоу, Джоан Роулинг и Михаилом Барышниковым вошел в список из 128 деятелей культуры, которые потребовали освободить Алексея Навального. Они обратились к Владимиру Путину с открытым письмом, в котором говорилось, что политик «отбывает тюремное заключение по обвинениям, которые никогда не были бы приняты ни одним независимым справедливым судом».
Автобиография Навального включает в себя его воспоминания и тюремные дневники. «Я хочу, чтобы его не забыли, чтобы люди по всему миру — даже уже знавшие его — узнали о нем больше. О его детстве, о том, как он стал политиком и лидером российской политической оппозиции, как множество людей стали его сторонниками, стали разделять его позицию. Хочу, чтобы его голос даже после его смерти был громко слышен», — заявила вдова политика Юлия Навальная.
Книга вышла в 36 странах на 26 языках, в том числе на русском.