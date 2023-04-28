Джуд Лоу, Бенедикт Камбербэтч, Джоан Роулинг, Михаил Барышников и еще более сотни деятелей культуры потребовали освободить Алексея Навального

128 актеров, писателей, журналистов и режиссеров со всего мира обратились к Владимиру Путину с требованием освободить Алексея Навального. Среди подписавших открытое письмо — актеры Джуд Лоу и Бенедикт Камбербэтч, писательницы Джоан Роулинг, Маргарет Этвуд и Светлана Алексиевич, а также танцовщик Михаил Барышников и режиссер Стивен Хопкинс. Текст их обращения опубликовала «Медуза».

В письме говорится, что Алексей Навальный содержится в одной из самых суровых российских колоний, и что его постоянно помещают в одиночную камеру, запрещают общаться с родственниками и адвокатами. «Навальный отбывает тюремное заключение по обвинениям, которые никогда не были бы приняты ни одним независимым справедливым судом. Мы поддерживаем призыв правительств Германии, властей США и Евросоюза, требующих его немедленного освобождения. Это в Ваших силах», — написали авторы обращения к Путину.

Деятели культуры заявили, что приединяются к требованиям 600 российских врачей, которые требуют предоставить независимым медикам возможность осмотреть оппозиционера и оказать ему экстренную помощь. «Прекратить пытки Навального и предоставить ему медицинскую помощь требуют также 100 российских адвокатов и 100 региональных депутатов», — говорится в обращении.

Источник: «Медуза»

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