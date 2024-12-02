СМИ: Россия отвергнет мирный план Трампа по Украине

Основатель канала «Царьград» и «православный олигарх» Константин Малофеев заявил, что Россия не станет принимать предложения по прекращению огня в Украине, так как сейчас это ей невыгодно. Он также усомнился в принятии Кремлем мирного плана избранного президента США Дональда Трампа. Своим мнением он поделился в интервью с агентством Bloomberg.

Агентство называет Малофеева «соратником Путина» и «доверенным лицом Кремля», хотя и признает, что он не является официальным лицом в администрации Владимира Путина.

Олигарх считает, что Россия может отказаться от сделки по прекращению огня, так как Москва пытается добиться дополнительных уступок. Например, по его словам, Россия хочет юридически закрепить нейтральный статус Украины. Шансы на заключение соглашения с Трампом он оценил в «50 на 50».

«Важно, чтобы будущая администрация США понимала, что перемирие — это не подарок, которого ждет Россия, что они начнут с нами разговаривать, и мы во всем уступим. Перемирие сейчас выгодно и Украине, и США, но нам оно не приносит никакой пользы — потому что мы побеждаем», — заявил Малофеев.

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Малофеев перечислил еще несколько требований России к Украине, если Киев хочет заключить с ней мирный договор. Украина должна исключить свое стремление к членству в НАТО. Курс на евроатлантическую интеграцию должен быть исключен из преамбулы Конституции Украины. Кроме того, Киев должен ограничить численность своих войск и прекратить поставки оружия из США и стран-союзников.

Слова «православного олигарха» лишь подтверждают нежелание Москвы заключать перемирие «легко или быстро», пишет Bloomberg. Завершение войны в Украине в течение 24 часов было одним из главных предвыборных обещаний Трампа до его избрания главой Белого дома.

Эксперт по внешней политике американской Республиканской партии (он предпочел не называть своего имени) в разговоре с газетой Politico заверил, что Трамп хочет окончания войны в Украине. В то же время избранный президент США не станет лишать Киев поставок оружия, так как хочет защитить страну от коллапса. Другой представитель республиканцев заявил, что в окружении Трампа ведутся разговоры о территориальных уступках, если Россия и Украина действительно закончат конфликт.

В начале ноября газета The Wall Street Journal публиковала подробности плана Трампа по завершению войны в Украине. По данным издания, команда Трампа будет настаивать на заморозке конфликта и создании демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии фронта. Кроме того, в плане есть предложение об отказе Украины от вступления в НАТО в ближайшие 20 лет.