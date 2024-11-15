СМИ: Трамп решил убедить Украину уступить часть территории

Украина потеряет Донбасс и Крым, а также не сможет вступить в НАТО, и в Киеве это понимают, сообщило Politico со ссылкой на неназванного эксперта по внешней политике американской Республиканской партии. Эксперт «знаком с украинским президентом и его окружением», уточнило издание.

В Киеве сейчас считают, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп «вполне может оказаться» лучшим вариантом, чем кандидат от Демократической партии Камала Харрис, заявил эксперт.

«В лучшем случае Харрис сохранила бы подход Джо Байдена — и это означало бы медленную смерть Украины», — заявил собеседник издания.

Трамп хочет, чтобы война закончилась, но он не собирается лишать Украину поставок оружия, сказал представитель Республиканской партии. Как человек, умеющий заключать сделки, Трамп знает, что коллапс Украины будет означать, что «Путин начнет командовать за столом переговоров», заявил источник Politico.

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Во время недавнего разговора с Владимиром Зеленским Трамп «вселил в украинского лидера уверенность», что не бросит союзника США на произвол судьбы, рассказал журналистам источник. По его словам, интерес Трампа в остановке войны — показать «искусство мастера сделок», — и избранный президент не хочет, чтобы его видели «заключившим ужасное соглашение».

Пока у Трампа нет подробного плана, а мнения его советников расходятся, пишет Politico. Трамп также еще не назначил команду, которая будет заниматься мирной инициативой, отметило издание.

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«Однако Украине уже говорят, что ей придется пойти на серьезные территориальные уступки и что наградой за это станет сохранение 80% территории страны свободной и независимой», — сказал Politico еще один представитель Республиканской партии, знакомый с разговорами, ведущимися в окружении Трампа.

Сделка, на которую придется пойти Украине, подорвет доверие к Западу, пишет Politico. «Но если десятилетиями сокращать вооруженные силы и производство оружия», не соблюдать самостоятельно установленные «красные линии», то «именно это и должно произойти».

Несколько дней назад стало известно, что украинское руководство хочет склонить Трампа к продолжению помощи в войне с Россией. Газета Financial Times сообщила, что Украина уже начала подстраивать свой «план победы» под новую администрацию избранного президента США.