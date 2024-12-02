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Мир

Мужчина взломал тысячу домов ради снятия стресса

23:09 02.12.2024

Полиция Японии арестовала 37-летнего мужчину, чье имя не называется, который взломал около тысячи домов и заявил, что сделал это для снятия стресса. Об этом сообщает The Indian Express.

Как пишет издание, преступника арестовали в городе Дадзайфу на острове Кюсю, когда около часа дня он вошел в помещение, принадлежащее местному индивидуальному предпринимателю. Мужчина и его жена заметили его в своем саду и сообщили в полицию.

«Врываться в чужие дома — мое хобби, и я делал это более тысячи раз. Я получаю такой кайф, что у меня потеют ладони, когда я думаю, обнаружит меня кто-нибудь или нет, и это снимает стресс», — заявил мужчина полиции.

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Полицейские также сообщили, что в результате взломов не было зафиксировано ни одной кражи, и власти серьезно относятся к этому делу из-за «психологического характера преступлений».

Ранее стало известно, что в Риме вор проник в квартиру через балкон с целью ее ограбить, но зачитался книгой «Боги в шесть: “Илиада” в час аперитива» Джованни Нуччи. Он сел на кровать и провел за чтением довольно много времени, которого хватило, чтобы хозяин жилища, находившийся в этот момент в квартире, проснулся и вызвал полицию. Отмечалось, что автор книги узнал об инциденте. Он заявил, что хотел бы встретиться с задержанным и передать ему экземпляр книги, чтобы тот дочитал ее до конца.

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