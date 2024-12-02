Мужчина взломал тысячу домов ради снятия стресса

Полиция Японии арестовала 37-летнего мужчину, чье имя не называется, который взломал около тысячи домов и заявил, что сделал это для снятия стресса. Об этом сообщает The Indian Express.

Как пишет издание, преступника арестовали в городе Дадзайфу на острове Кюсю, когда около часа дня он вошел в помещение, принадлежащее местному индивидуальному предпринимателю. Мужчина и его жена заметили его в своем саду и сообщили в полицию.

«Врываться в чужие дома — мое хобби, и я делал это более тысячи раз. Я получаю такой кайф, что у меня потеют ладони, когда я думаю, обнаружит меня кто-нибудь или нет, и это снимает стресс», — заявил мужчина полиции.

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Полицейские также сообщили, что в результате взломов не было зафиксировано ни одной кражи, и власти серьезно относятся к этому делу из-за «психологического характера преступлений».

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