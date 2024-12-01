В Париже проведут соревнование из «Игры в кальмара»

1 декабря в Париже на Елисейских полях проведут соревнование по мотивам первой серии «Игры в кальмара» — «Тише едешь, дальше будешь». В нем примут участие 456 человек. Об этом сообщается в соцсетях Netflix.

Как пишет Dans Ta Pub, всем желающим поучаствовать в игре предлагалось заполнить специальную заявку, после чего организаторы должны выбрать ровно 456 человек для очного участия в мероприятии. Участников поделят на три команды, которые возглавят известные блогеры Inoxtag, Maghla и Just Riadh. Им выдадут специальную форму, точно такую же, в какой играли герои сериала.

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Согласно правилам игры «Красный свет, зеленый свет» из первой серии, игрокам нужно как можно быстрее добежать до финиша и не попасть в поле зрения куклы-убийцы, которая замечает движения участников и убивает тех, кто пошевелился.

Издание отмечает, что, несмотря на жестокость сериала, соревнование должно пройти в «дружеской и праздничной атмосфере» и стать инклюзивным и доступным для всех зрителей — для тех, кто не сможет оказаться на Елисейских полях, организаторы запустят онлайн-трансляцию.

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Dans Ta Pub пишет, что мероприятие приурочено к выходу второго сезона «Игры в кальмара», релиз которого запланирован на 26 декабря этого года. При этом это не первое подобное мероприятие. К примеру, в 2021 году Netflix установил куклу из первой серии в торговом центре на Филиппинах, а через год ютуб-блогер MrBeast воссоздал несколько из игр, в том числе «Красный свет, зеленый свет», в своем ролике.

Ранее режиссер сериала Хван Дон Хек рассказал, что во время съемок первого сезона он потерял около девяти зубов из-за стресса. По его словам, режиссер не хотел снимать второй сезон, а после окончания съемок снова почувствовал боль в зубах.