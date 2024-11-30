Верните мой фрустайл с кактусом

Frustyle

Негазированный напиток Frustyle появился летом 2001 года: его стал производить липецкий завод «Лебедянский». Среди вкусов были банан и клубника с мякотью, грейпфрут, апельсин и другие. Но самым любимым у покупателей стал вкус «кактус и лайм».

В августе 2008 года PepsiCo и Pepsi Bottling Group (PBG) приобрели более 75% акций «Лебедянского», и к концу 2000-х годов их производство прохладительных напитков полностью перешло под контроль структур PepsiCo.

По началу «классический» Frustyle все так же продавался по всей России, но постепенно пропал с прилавков. Скорее всего, это связано с тем, что декларация о соответствии этих напитков техническим требованиям в России перестала действовать в 2015 году, после этого выпускать тот самый Frustyle перестали. Вместо него появился Frustyle J-7 с другими вкусами. Его упоминание все еще можно найти на сайтах некоторых магазинов, например «Мегамаркета», но в наличии нигде нет.

Сегодня Frustyle — это символ ностальгии по беззаботным временам, который с теплотой вспоминают в социальных сетях. В группе Frustyle во «ВКонтакте» до сих пор время от времени появляются посты с требованием вернуть напиток.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину и ухода многих западных брендов компания PepsiCo запустила в России производство Evervess и Frustyle вместо Pepsi, Mirinda и 7Up.Однако новый Frustyle — это газировка. Те, кто попробовали его, писали, что на оригинал он не похож.

