Верните мой фрустайл с кактусом

В соцсетях нередко ностальгически вспоминают газировки, сухарики и другую «вредную» еду из начала 2000-х, когда бренды не боялись оригинальной рекламы, а рынок не был так сильно поделен между монополиями. «Холод» рассказывает, куда делись Frustyle с кактусом, конфеты «Шипучка» и другие легендарные товары из школьных буфетов и ларьков на остановке.
Frustyle
Негазированный напиток Frustyle появился летом 2001 года: его стал производить липецкий завод «Лебедянский». Среди вкусов были банан и клубника с мякотью, грейпфрут, апельсин и другие. Но самым любимым у покупателей стал вкус «кактус и лайм».
В августе 2008 года PepsiCo и Pepsi Bottling Group (PBG) приобрели более 75% акций «Лебедянского», и к концу 2000-х годов их производство прохладительных напитков полностью перешло под контроль структур PepsiCo.
По началу «классический» Frustyle все так же продавался по всей России, но постепенно пропал с прилавков. Скорее всего, это связано с тем, что декларация о соответствии этих напитков техническим требованиям в России перестала действовать в 2015 году, после этого выпускать тот самый Frustyle перестали. Вместо него появился Frustyle J-7 с другими вкусами. Его упоминание все еще можно найти на сайтах некоторых магазинов, например «Мегамаркета», но в наличии нигде нет.
Сегодня Frustyle — это символ ностальгии по беззаботным временам, который с теплотой вспоминают в социальных сетях. В группе Frustyle во «ВКонтакте» до сих пор время от времени появляются посты с требованием вернуть напиток.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину и ухода многих западных брендов компания PepsiCo запустила в России производство Evervess и Frustyle вместо Pepsi, Mirinda и 7Up.Однако новый Frustyle — это газировка. Те, кто попробовали его, писали, что на оригинал он не похож.
«Кириешки»
Сухарики с разными вкусами — грибы, лосось, «морские» (с креветками и другими морепродуктами), пицца — тоже появились на прилавках в начале 2000-х годов. «Кто успел, тот съел», — звучал рекламный слоган «Кириешек» в ролике, где сухарики съедает компьютерная мышь. Яркая упаковка и запоминающаяся реклама сделали название этой марки фактически нарицательным: под «кириешками» в то время могли подразумеваться любые сухарики.
«Кириешки» придумала компания «Сибирский берег». Ее учредили в 1999 году на тот момент недавние выпускники Новосибирского государственного университета. Гендиректором предприятия стал Александр Ладан. Производство, по рассказам самого бизнесмена, работало по франшизе компании «Гранд». Изначально мощностей производства не хватало на то, чтобы поставлять сухарики по всей России, поэтому «Кириешки» были популярными только в Новосибирске. Позже «Сибирский берег» стал производить и другие товары, например морепродукты, чипсы и орешки.
В 2009 году «Сибирский берег» продали томской фирме «Камелот-А», входящей в холдинг «Кондитерский дом “Восток”» («КДВ Групп»). На тот момент она уже приобрела одного из конкурентов «Сибирского берега» — компанию «Бриджтаун Фудс», производящую в том числе сухарики «Три корочки». Бренд потерял свою идентичность и долю на рынке. Перед тем как «Сибирский берег» продали «КДВ Групп», доля компании на рынке сухариков упала с 53% до 46%, а выручка — с 5,5 миллиарда до 3,9 миллиарда рублей. Сейчас упаковки бывших конкурентов «Кириешки» и «Три корочки» похожи друг на друга.
«КДВ Групп» продолжает выпускать «Кириешки» с разными вкусами, но компания провела ребрендинг после покупки марки, что видно, например, по упаковке сухариков. Их можно купить онлайн, но «Кириешки» больше не продают в каждом ларьке. Впрочем, и ларьков стало меньше.
«Шипучка» и «Кислинка»
Леденцы «Шипучка», внутри которых был порошок, растворявшийся на языке, были с апельсиновым и лимонным вкусами, а также ситро. Их производила украинская компания «Рошен» (один из активов украинского политика Петра Порошенко), владевшая фабрикой в Липецке.
В 2013 году конфеты подверглись проверкам Роспотребнадзора и продажу продукции «Рошен» в России запретили, формально — из-за «нарушения требований к качеству и безопасности». Та же участь постигла и кислые леденцы со вкусом черники, ананаса, вишни и яблока, от которых жжет язык — конфет «Кислинка», которые тоже производила «Рошен».
В 2015 году, уже после начала вооруженного конфликта на востоке Украины, против руководства «Рошен» в России возбудили дело о мошенничестве. Басманный суд Москвы арестовал имущество завода по производству кондитерской продукции «Рошен» в Липецке, и вскоре его окончательно закрыли. В феврале 2024 года российский суд национализировал активы липецкой фабрики. Однако, несмотря на все это, сейчас и «Шипучку», и «Кислинку» продают на маркетплейсах, например на Ozon. Конфеты пережили ребрендинг: «Кислинка» производится под названием Peppinezzz — правда, ананасовый вкус исчез. «Шипучка» же теперь называется Fizzy Boom и продается со вкусом кока-колы и апельсина.
«Растишка»
Йогурты и другие молочные продукты с зеленым динозавриком Дино в роли маскота появились на российском рынке в начале 2000-х годов — их производила компания Danone. Продукция презентовалась как обогащенная кальцием и витамином D.
«Растишку» по-прежнему можно купить в магазинах, но вот традиционного Дино заменили на других героев. В 2023 году вышла серия «Растишки» со «Смешариками» в рамках сотрудничества Danone и группы компаний «Рики», выпустившей этот мультсериал. Сейчас на упаковке молочных продуктов изображены герои «Трех котов». Это стало результатом сотрудничества Danone с «СТС Медиа». В 2019 году выходила серия «Растишки» с «Историей игрушек».
«Скелетоны»
В 2004 году для подростков, выросших из «Растишки», компания Danone придумала «Скелетонов» — йогурт с конфетами под крышкой, которые можно было съесть отдельно. При перемешивании с конфетами йогурт окрашивался в разные цвета. Свое название йогурты получили из-за того, что на упаковке и рекламе были подростки-скелеты: Диджей, Жорик, Стюля, Баста и их черепаха Ракета. Слоган звучал так: «Позаботьтесь, дети, о своем скелете!».
Рекламная стратегия строилась на прямом обращении к детям и их противостоянии родительским запретам. Герои рекламы не отличались послушанием: так, в одном из эпизодов рекламы Жорик случайно обливает машину краской из пистолета для пейнтбола. В другом ролике скелетоны ночью пробираются на территорию зоопарка.
Помимо обычных йогуртов появилась и другая продукция под этим брендом, например питьевые йогурты и глазированные сырки.
Однако со временем стали расти претензии к «Скелетонам», в частности к их рекламе. В 2005 году москвичка Евгения Мартынова даже подала в суд на Danone, утверждая, что реклама «Скелетонов» пугает ее пятилетнюю дочь. А представлявший ее интересы юрист утверждал, что Русская православная церковь возмущена «надругательством над умершими» — из-за того, что Danone использовали образы скелетов.
Несмотря на то что Мартынова все же отозвала иск, сохранить бренд это компании не помогло. На «пугающие йогурты» обратила внимание экспертная комиссия по этике социальной рекламы и социально-значимой информации. В 2008 году бренд признали «неэтичным». Хотя это решение и носило рекомендательный характер, по словам тогдашнего председателя комиссии Станислава Дворко, в Danone согласились с ее решением и остановили производство продукции под брендом «Скелетоны».
«Рыжий Ап»
Молочный коктейль, а также сырки, йогурты и фруктовые соки под этой маркой в начале 2000-х годов производила компания «Вимм-Билль-Данн», конкурент Danone. Однако уже во второй половине десятилетия этот бренд начал постепенно пропадать с российских прилавков. По одной из версий, продукцию «Рыжий Ап» сняли с производства, потому что в компании пришли к выводу, что аудитория обновляется раз в четыре года, и всю маркетинговую кампанию приходится начинать заново — и сочли это нерентабельным.
«Малабар»
Жвачка с лисенком-скейтбордистом знакома многим, чье детство пришлось на конец 1990-х — начало 2000-х годов. Помимо сладкой жвачки, окрашивающей язык, в каждой упаковке были переводные татуировки: отпечатки лап зверей, изображение лисенка с упаковки и разные геометрические узоры. Из-за них некоторые родители невзлюбили бренд и зачастую ругались на своих детей.
Производством занималась компания «Дирол Кэнберри». В начале 2010-х годов она столкнулась с финансовыми трудностями на российском рынке и сняла многие свои продукты с производства. СМИ объясняли происходящее ростом конкуренции, а также проблемами с дистрибуцией. Некоторые продукты, например Stimorol, впоследствии вернулись на российский рынок, но не «Малабар». Сейчас эта жвачка, пережив ребрендинг, продается во Франции.
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