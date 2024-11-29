Воспитателя приговорили к пожизненному заключению за сексуализированное насилие над десятками детей

Бывший работник детского сада, которого называют «одним из худших педофилов Австралии», 47-летний Эшли Пол Гриффит, приговорен к пожизненному заключению за сексуализированное насилие над 73 детьми. Об этом сообщают Би-би-си и The Guardian.

Как пишет Би-би-си, мужчина признался в 307 преступлениях, совершенных в детских садах в австралийском штате Квинсленд и за рубежом в период с 2003 по 2022 год. Его жертвами были дети в возрасте от одного до семи лет, в основном — девочки от трех до пяти лет.

По данным Би-би-си, в дополнение к этому делу Гриффит отдельно обвиняется в жестоком обращении по меньшей мере с двумя десятками детей в австралийском штате Новый Южный Уэльс и в Италии.

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На заседании окружного суда в Брисбене судья Пол Смит заявил, что Гриффит имеет «высокий риск повторного совершения преступления». Эксперт-психиатр сообщил суду, что у мужчины диагностировано «педофилическое расстройство» и что у него отсутствует сочувствие к жертвам.

Кроме того, некоторые жертвы и их семьи рассказали суду, что доверяли Гриффиту и сблизились с ним. «[Я] пригласила его в наш дом, в нашу жизнь и в нашу семью», — заявила одна из матерей.

Гриффит был впервые арестован в августе 2022 года австралийской федеральной полицией, а год спустя ему было предъявлено обвинение в более чем 1600 преступлениях в отношении детей. Большинство из них в конечном итоге были прекращены.

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Тогда следователи обнаружили тысячи фотографий и видеозаписей, которые Гриффит снял выложил в даркнет. The Guardian отмечает, что с 2013 года власти искали пользователя даркнета под ником Zimble, который выкладывал материалы, связанные с детьми, в сообщество педофилов. За это участники сообщества получали доступ к другим материалам.

В своих комментариях Zimble давал советы другим пользователям, как совершать преступления в отношении девочек. Гриффит заявил, что он действовал так, чтобы «найти баланс между минимизацией рисков и использованием возможностей».