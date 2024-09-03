Экс-работник детского центра признался в сексуализированном насилии над десятками девочек

Бывший работник детского центра в Австралии, 46-летний Эшли Пол Гриффит, признал себя виновным в сексуализированном насилии над десятками девочек, находившихся под его попечительством, на протяжении более чем 20 лет. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание со ссылкой на суд Квинсленда, Гриффит признался в совершении 307 преступлений в детских центрах Брисбена и Италии в период с 2003 по 2022 год. Суд установил, что большинство жертв мужчины были младше 12 лет.

Би-би-си утверждает, что помощнику судьи потребовалось более двух часов, чтобы зачитать все обвинения против Гриффита. Ранее полиция описывала мужчину как «одного из самых страшных педофилов Австралии».

Обвинения против Гриффита включают в себя 28 пунктов изнасилования, 190 пунктов непристойного обращения, 67 пунктов создания материалов, содержащих элементы эксплуатации детей, четыре пункта производства таких материалов и один пункт их распространения.

По данным ABC News, несколько жертв и их семьи присутствовали на заседании суда. Некоторые родители плакали, когда зачитывались имена их детей.

«Мы видим, как люди заходят [в детский центр], и я думаю: это случилось с моим ребенком в этой комнате. Это комната ужасов», — рассказала мать одной из девочек. Ее отец добавил, что он не понимает, как Гриффиту удавалось скрывать свои преступления на протяжении 20 лет.

Родители девочки утверждают, что они рассказали ребенку о случившемся, однако в силу своего возраста она не смогла до конца осознать, что произошло. «Когда она вырастет, мы будем постепенно справляться с произошедшим, но это то, с чем мы будем работать всю нашу жизнь», — рассказал отец девочки.

Гриффит был арестован в августе 2022 года австралийскими полицейскими после того, как они они обнаружили в даркнете тысячи фотографий и видео, связанных с его преступлениями. В ноябре прошлого года ему были предъявлены обвинения в совершении более 1600 преступлений сексуального характера в отношении детей, но большинство из них позже были сняты.

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