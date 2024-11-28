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Мир

Украинские военные рассказали о желании начать переговоры и нехватке «буквально всего» на фронте

13:04 28.11.2024

Украинские военные рассказали о тяжелом положении на фронте и желании начать переговоры с Россией. Об этом в своем материале написал заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер, пообщавшись с бойцами ВСУ.

По его словам, на фоне стремительного наступления российских войск все больше украинских военных понимают, что война зашла в тупик и настало время начать переговоры. Журналист пишет, что солдаты ВСУ чувствуют себя брошенными, как западными союзниками, так и собственными правительством и командованием.

«Может быть, это [наступление ВС России] как-то связано с выборами в США. <…> Летом мы чувствовали их ротацию. Они вывели старые части и привезли новые. Новые подразделения сразу начали атаковать — массированный артиллерийский обстрел, затем пытались прорваться и занять наши позиции», — рассказал Bild офицер по имени Андрей из 68-й бригады ВСУ, дислоцированной в Покровском районе Донецкой области.

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По его словам, бои там никогда не были такими ожесточенными, как в последнее время. При этом военный рассказал, что держащим оборону ВСУ не хватает «буквально всего», в том числе людей, вооружения и боеприпасов. Кроме того, Андрей отметил, что российская армия изменила свою тактику и теперь воюет «на другом уровне».

«По моему личному мнению, война зашла в тупик. И в последние три-четыре месяца мы были вынуждены отступать. Русские ускорили темпы, и у них есть средства для продолжения. У них есть люди, и они превосходят нас числом. Мы должны закончить эту войну. Мы должны вести переговоры, хотя мы и не хотим отдавать свою территорию», — убежден украинский офицер.

Ранее Киев заявлял о необходимости принудить Москву к началу переговоров на выгодных для Украины условиях. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский представил западным союзникам Киева, в том числе США, подготовленный им «план победы». Как сообщалось, среди прочего, он содержал пункты о немедленном приглашении Украины в НАТО и разрешении бить поставленным Западом оружием по целям в глубине территории России.

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Американская пресса тогда писала, что чиновники администрации Байдена «не впечатлились» планом Зеленского. Приглашения в НАТО Украина до сих пор не получила, но в середине ноября стало известно, что Байден позволил украинским военным наносить удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по целям на территории России.

Ранее Владимир Путин предупреждал, что Москва расценит такое разрешение, как вступление в войну западных союзников Украины. После первых случаев использования ATACMS для ударов по объектам на территории Курской области, часть которой с августа удерживают ВСУ, Россия впервые с начала войны применила межконтинентальную баллистическую ракету «Орешник» в неядерном исполнении для удара по заводу Южмаш в украинском Днепре. Позже Путин назвал этот удар «испытаниями» и заявил, что они прошли успешно.

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