СМИ: в Вашингтоне не впечатлились «планом победы» Зеленского

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского, который он сегодня планирует представить президенту США Джо Байдену, не содержит комплексной стратегии, а является по сути доработанной просьбой об увеличении военной помощи Киеву и снятии ограничений на удары по России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники в американской администрации.

При этом издание отмечает, что подробно с «планом победы» в администрации Байдена смогут ознакомиться только после его встречи с Зеленским. Однако американские чиновники уже сделали ряд выводов о содержании документа на основании известных им деталей.

Так, один из собеседников WSJ из числа высокопоставленных американских чиновников заявил изданию, что план Зеленского не описывает четкого пути Украины к победе над Россией. «Я не впечатлен, там не так уж много нового», — сказал он.

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Другие источники газеты сообщили, что Зеленский основывает свой план на надежде на то, что Вашингтон даст Киеву все, о чем тот просит. В свою очередь, администрация Байдена рассчитывала услышать от украинского лидера конкретные предложения, которые президент США мог бы поддержать в оставшиеся ему до окончания полномочий четыре месяца.

Наиболее проработанной частью плана Зеленского стали запросы, связанные с поставками западных вооружений. В остальном же документ описывает потребности Украины на поле боя, экономику и политические изменения внутри страны, рассказали источники WSJ.

В свою очередь, президент Финляндии Александр Стубб сообщил изданию, что центральным элементом «плана победы» Зеленского является просьба снять ограничения на удары по целям на территории России и позволить Киеву использовать поставленное США оружие по своему усмотрению. Стубб отметил, что без удовлетворения этой просьбы украинских властей остальные предложения Киева будут менее актуальны, так как украинским военным будет труднее противостоять атакам России.

Тем не менее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал «план победы» Зеленского «очень конкретным и понятным». Ермак подчеркнул, что документ «содержит как военную, так и дипломатическую часть и перспективы дальнейших экономических выгод».

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