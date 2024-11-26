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Общество

Александра Штефанова обвинили в сексуализированном насилии

По словам девушки, он ее бил и пытался изнасиловать. Блогер почти все отрицает
5 минут чтения 26.11.2024
Александра Штефанова обвинили в сексуализированном насилии

Пользовательница твиттера и стримерша по имени Мира опубликовала тред, в котором обвинила известного исторического блогера Александра Штефанова в сексуализированном насилии. Она рассказала, что он силой пытался заняться с ней сексом и причинил боль, а потом несколько месяцев преследовал ее и угрожал. Сам Штефанов отрицает большинство обвинений и называет Миру «не очень здоровой девушкой». «Холод» поговорил с обоими участниками конфликта.

Мира (девушка попросила не раскрывать ее настоящее имя) утверждает, что акт насилия произошел в 2021 году, когда они были друзьями. По ее словам, Штефанов написал ей, что расстался со своей девушкой и ему нужна поддержка. Она поехала к нему домой, где он начал приставать к ней. Девушка была девственницей и чувствовала себя некомфортно. Но Штефанов якобы уговорил ее на куннилингус, а потом стал требовать продолжения.

«Я отказалась без презерватива, но он стал бить меня и орать, что будет “ебать без гондона” и без смазки (я не хотела секса и у меня было сухо), что он их никогда не использует и не собирается. Шутил, что от него, наверное, уже кто-то делал аборт. Несколько часов бил меня, орал, оскорблял, угрожал — у него не получалось войти, из-за стресса у меня сжались мышцы, была кровища. Я сопротивлялась, он угрожал, что если я не перестану, то изнасилует меня анально и будет еще больнее, угрожал выкинуть меня голой на лестницу», — написала Мира.

По словам девушки, Штефанов ставил ей ноги на лицо, давал пощечины, плевал на нее. Затем он отпустил Миру со словами «жаль, что нельзя отрезать тебе уши и изуродовать лицо». Она рассказала, что у Штефанова была девушка, которую он бил и выгонял из дома и которая умерла в 20 лет от инсульта. «Холоду» удалось выяснить, что девушку звали Карина, некоторое время она сожительствовала со Штефановым в квартире его отца и даже свидетельствовала на суде по делу блогера. В настоящее время вся информация из соцсетей Карины удалена. Подробнее о смерти девушки Штефанов рассказывал в интервью Юрию Дудю.

Мира обвинила Штефанова в сталкинге, регулярных угрозах и оскорблениях. По ее словам, он писал ей с фейковых аккаунтов, назначал свидания, на которые она не приходила, и называл ее «жирной». Когда у Миры появился парень, Штефанов продолжил ее преследовать. 

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«Он говорил моему парню, что я “шлюха” и со всеми сплю, изменяю. Однажды он признался и скинул мне скриншоты, по которым выходило, что он тогда поспорил с кем-то, что выебет меня, и поэтому стал втираться в доверие», — написала Мира и добавила, что рассказала об этом девушке Штефанова, но та ей не поверила.

Мира рассказала, что после случившегося ей пришлось обратиться в психоневрологический центр, и врачи назначили ей антидепрессанты и нейролептики. Через несколько месяцев Мира перестала общаться со Штефановым, но однажды они пересеклись в баре. По словам девушки, он сказал при всех: «Знаете, я полтора года назад ебал Миру, но сейчас бы не стал, потому что она разжирела». 

«Настоящий психопат»

25-летний Александр Штефанов — исторический блогер с 426 тысячами подписчиков на ютубе. Он стал известен после выхода своего документального фильма «Обыкновенная денацификация» про жизнь в Мариуполе после российской оккупации. В августе 2023 года Минюст признал Штефанова «иностранным агентом», а через несколько месяцев он уехал из России. В феврале 2024 года Штефанов дал трехчасовое интервью Юрию Дудю, в котором рассказал о своих политических взглядах и видении истории. 

Штефанов заявил «Холоду», что с Мирой у него была короткая связь, но после этого они не общались. По его словам, девушка пишет ему время от времени и сочиняет про него небылицы, но он игнорирует ее. 

«Обвинения такого характера сейчас звучат впервые, то есть отдельно что-то она вкидывала среди знакомых, но вот такой вот букет — от избиения и изнасилования до угрозы отрезать ей конечности — первый раз. Я написал ей уточнить, правда ли она это все написала. Мира подтвердила, но уточнила, что в изнасиловании не обвиняла, сказала, что признаeт, что приехала ко мне сама, и приехала несколько раз, сама была согласна на секс и так далее», — сказал Штефанов.

Он назвал Миру «не очень здоровой девушкой» и признался, что грубил ей и раньше страдал фэтфобией. Штефанов считает, что девушка обиделась на то, что он ее игнорировал, и поэтому написала нынешний тред.

«Жаль, что это задевает других людей, про которых Мира тоже умудряется врать. Надеюсь, что с ней всe будет в порядке и она поправится. Если нет, то, вероятно, придется готовить иск о защите чести, достоинства и деловой репутации», — говорит Штефанов. 

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В разговоре с «Холодом» Штефанов назвал выдумкой слова Миры про сексуализированное насилие с его стороны. Также он заявил, что никогда не бил девушек и не применял к ним физического насилия.

Мира показала в своем телеграм-канале скриншоты своей переписки 2021 года со знакомым, где она сразу после случившегося рассказывала ему про сексуализированное насилие со стороны Штефанова. В сообщениях она процитировала его слова о том, что он хочет отрезать ей ухо или губы. 

В разговоре с «Холодом» Мира сказала, что хотела рассказать о насилии со стороны Штефанова публично еще после выхода его фильма про Мариуполь. Но тогда она решила не дискредитировать человека, который создает антивоенный контент.

«Штефанов — очень талантливый и умелый манипулятор, настоящий психопат. Он мне угрожал, что мне никто не поверит, что он выставит меня чокнутой, что сделает все, чтоб убедить общих знакомых, что я виновата. И свою девушку он сумел в этом убедить: якобы я сама его провоцировала. Поэтому у меня не было сомнений, что публично он будет действовать еще хуже», — сказала Мира.

По ее словам, она не собирается подавать заявление в полицию. В 2021 году она считала себя виноватой в том, что поехала к Штефанову, и чувствовала стыд. Сейчас переписки с ним удалены, а проводить медосмотр уже поздно.

Штраф за побои

В 2019 году Бутырский суд Москвы признал виновным и оштрафовал Штефанова на пять тысяч рублей по административной статье о побоях. В материалах дела говорится, что в августе 2018 года он избил руками и ногами собственную мать после того, как она не дала ему денег на карманные расходы. После драки Елена Штефанова обратилась за медицинской помощью в травмпункт. Осматривавший потерпевшую врач сообщил полицейским, что травмы нанесены другим человеком. Родители блогера Андрей и Елена Штефановы заявили, что травмы нанес их сын.

В своем телеграм-канале Штефанов рассказал, что его родители страдали алкоголизмом. По его словам, после одной из их драк он влез в конфликт, и его мать обиделась на него. Она пошла в полицию и написала заявление, обвинив в избиении.

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«Мне было 19 лет, мне казалось, что полицейские, которые видят состояние матери, на моей стороне. Участковый убедил нас с отцом подписать пустые протоколы (сначала собрав всю историю). Мама потом убеждала нас, что заявление забрала и просто все напутала. Она правда не всегда помнит, что делает, когда выпила», — заявил Штефанов.

В комментарии «Холоду» Штефанов сказал, что заявлял о своей невиновности в суде. По его словам, в отделении полиции он подписал незаполненный протокол «по глупости и просьбе полицейского». То же самое сделал и его отец Андрей Штефанов, который якобы пришел в отделение нетрезвым.

«Всех уверяли, что тут обычное заполнение бумажек, ни к чему это не приведет, просто бюрократия. В суде все свидетели “избиения” заявили, что все было не так, рассказали правду, даже жертва (мать Штефанова. — Прим. «Холода»), которая просила меня оставить ее анонимной, подтвердила заочно, что тоже соврала в протоколе, а в суд просто “не смогла прийти”», — описывает произошедшее Штефанов.

Отец Штефанова поменял первоначальные показания и в суде отрицал факт избиения, а его мать вообще не пришла в суд. Однако судья, выслушав все стороны, все равно оштрафовала Штефанова на пять тысяч рублей.

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Автор:Марина Кирюнина

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