Автор фильма об оккупированных украинских территориях покинул Россию

Блогер Александр Штефанов, снявший фильм о жизни в оккупированном Донецке и Мариуполе, уехал из России. Об этом он сообщил в своих соцсетях. 28 февраля вышло интервью Штефанова у Юрия Дудя.

«После новой посадки Кагарлицкого, убийства Навального и вышедшего интервью я все-таки решил на неопределенное время перебраться за границу. Еще и иноагентам предъявляют все более нереальные требования, чтобы продолжать жить в РФ. Очень трудное и неприятное решение, но пока вот так», — написал он.

В феврале 2023 года Штефанов выпустил фильм «Обыкновенная денацификация» о жизни на оккупированных территориях Украины. В июне его задержали в Белгородской области. Как сообщала Sota, там Штефанов снимал материал о гуманитарной помощи жителям Шебекино. Также издание со ссылкой на блогера писало, что ему поступали угрозы от властей аннексированной ДНР и доносчика Александра Ионова. Телеграм-канал «Осторожно, новости» без ссылки на источники сообщал о проверке Штефанова на «дискредитацию» армии из-за фильма «Обыкновенная денацификация».

В августе 2023 года Минюст внес Штефанова в реестр «иноагентов».

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