Вышедшего с флагом России на митинг в Берлине активиста разместили на уличном экране в Эстонии

Эстонская газета Postimees опубликовала статью о живущем в Таллине активисте Луке Андрееве, который 17 ноября вышел с российским триколором на антивоенный марш в Берлине. Обложка статьи появилась на уличном экране в Таллине.

«”Они хотят упразднить Россию!”: молодой человек, приехавший в Эстонию три года назад, размахивает российским флагом и кремлевским менталитетом», — гласит заголовок публикации о 16-летнем Луке Андрееве. На уличный экран вывели фотографию Андреева с обложки этой статьи и краткий заголовок: «Молодой человек, переехавший в Эстонию, размахивает российским флагом и духом Кремля».

Фото: «Лука Андреев | Блог»

В воскресенье Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза организовали в Берлине антивоенный марш российской оппозиции. Лука Андреев приехал на шествие из Таллина с флагом России и объяснил это тем, что вышел «за свою страну, против Путина».

Андреев рассказал «Медузе», что в начале марша встал с российским флагом за Навальной, Яшиным и Кара-Мурзой, а спустя десять минут триколор у него отняли. Андреев в разговоре с «Медузой» утверждал, что флаг забрал Антон Михальчук, координатор проектов Free Russia Foundation. «Флаг я лично не отбирал — этим занимались другие», — написал Михальчук у себя в фейсбуке. Он также назвал Андреева провокатором, который, по его словам, не реагировал на просьбы не вставать в первый ряд колонны.

«Медуза» отметила, что в конце колонны были другие активисты с триколорами, которым никто не мешал. Об этом же написал и Антон Михальчук.

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На следующий день после акции в твиттере появился эстонский домашний адрес Андреева. Также один из пользователей соцсети обратился к официальному аккаунту эстонской полиции, написав, что подросток «распространяет прокремлевские нарративы».

Postimees утверждает, что Лука Андреев переехал в Эстонию в 2021 году, и приводит ссылку на публикацию эстонского Delfi о семье Андреевых, открывшей в Таллине магазин игрушек и детской литературы.

В сентябре Илья Яшин и Андрей Пивоваров пришли на заседание Совета ООН по правам человека со значками российского флага на пиджаках.