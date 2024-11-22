EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Вышедшего с флагом России на митинг в Берлине активиста разместили на уличном экране в Эстонии

23:38 22.11.2024

Эстонская газета Postimees опубликовала статью о живущем в Таллине активисте Луке Андрееве, который 17 ноября вышел с российским триколором на антивоенный марш в Берлине. Обложка статьи появилась на уличном экране в Таллине.

«”Они хотят упразднить Россию!”: молодой человек, приехавший в Эстонию три года назад, размахивает российским флагом и кремлевским менталитетом», — гласит заголовок публикации о 16-летнем Луке Андрееве. На уличный экран вывели фотографию Андреева с обложки этой статьи и краткий заголовок: «Молодой человек, переехавший в Эстонию, размахивает российским флагом и духом Кремля».

Фото: «Лука Андреев | Блог»

В воскресенье Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза организовали в Берлине антивоенный марш российской оппозиции. Лука Андреев приехал на шествие из Таллина с флагом России и объяснил это тем, что вышел «за свою страну, против Путина».

Андреев рассказал «Медузе», что в начале марша встал с российским флагом за Навальной, Яшиным и Кара-Мурзой, а спустя десять минут триколор у него отняли. Андреев в разговоре с «Медузой» утверждал, что флаг забрал Антон Михальчук, координатор проектов Free Russia Foundation. «Флаг я лично не отбирал — этим занимались другие», — написал Михальчук у себя в фейсбуке. Он также назвал Андреева провокатором, который, по его словам, не реагировал на просьбы не вставать в первый ряд колонны.

«Медуза» отметила, что в конце колонны были другие активисты с триколорами, которым никто не мешал. Об этом же написал и Антон Михальчук.

Оппозиции надо вернуть себе российский флаг
Оппозиции надо вернуть себе российский флаг
Триколор — символ свободной России, а не войны. Нам нужно перестать заниматься самоуничижением
Политика5 минут чтения

На следующий день после акции в твиттере появился эстонский домашний адрес Андреева. Также один из пользователей соцсети обратился к официальному аккаунту эстонской полиции, написав, что подросток «распространяет прокремлевские нарративы».

Postimees утверждает, что Лука Андреев переехал в Эстонию в 2021 году, и приводит ссылку на публикацию эстонского Delfi о семье Андреевых, открывшей в Таллине магазин игрушек и детской литературы.

В сентябре Илья Яшин и Андрей Пивоваров пришли на заседание Совета ООН по правам человека со значками российского флага на пиджаках. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Стриптизерши рассказали о своей работе
Мир
Стриптизерши рассказали о своей работе
Их отношения убивает ревность и собственничество партнеров. Клиенты доказывают свою маскулинность и плачут у них на коленях
9 минут чтения
Чешское бархатное
Мир
Чешское бархатное
Студенческие протесты подняли всю страну и помогли бескровно победить Советский Союз. Вот как это было
6 минут чтения
Раньше я ненавидела своего ребенка с синдромом Дауна
Общество
Раньше я ненавидела своего ребенка с синдромом Дауна
А теперь любуюсь им, несмотря на травлю
10 минут чтения
Я отправила в нокдаун назойливого парня на улице
Общество
Я отправила в нокдаун назойливого парня на улице
Это перевернуло мою жизнь: теперь я учу женщин самообороне
8 минут чтения
Я сделала украшение из своего черепа
Общество
Я сделала украшение из своего черепа
К 20 годам я дважды пережила рак, лишилась части костей, но все равно счастлива и живу полноценной жизнью
5 минут чтения
Оппозиции надо вернуть себе российский флаг
Политика
Оппозиции надо вернуть себе российский флаг
Триколор — символ свободной России, а не войны. Нам нужно перестать заниматься самоуничижением
5 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.