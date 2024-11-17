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Общество

Тысячи людей вышли на антивоенные митинги по всему миру

19:01 17.11.2024

В крупных городах мира 17 ноября прошли антивоенные митинги. Самым многочисленным в этот день стал марш в Берлине, на который по разным оценкам собрались более пяти тысяч человек.

Антивоенный марш в Берлине. Фото: «Агентство»

«Агентство» пишет, что маршу в Берлине предшествовала другая акция: «демонстрация против диктатуры, похищения людей служащими территориальных центров комплектования и насилия над женщинами в Украине». Сообщается, что один из ее организаторов — Богдан Щегловитов, который попал в базу «Миротворца» за организацию «антиукраинского митинга» в Дублине.

По данным The Insider, место и время проведения акции пересекались с антивоенным маршем, который организовала российская оппозиция. Однако Щегловитов утверждал, что дата его акции была определена еще до того, как стало известно об антивоенном марше. 

Отправной точкой антивоенного марша, организованного политиками Юлией Навальной, Ильей Яшиным и Владимиром Кара-Мурзой, стал парк Хенриетте-Херц. От него участники шествия прошли до посольства России на улице Унтер-ден-Линден. Корреспондент «Медузы» оценил количество участников марша в 6-7 тысяч человек, а «Дождь» заявлял о пяти тысячах. 

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Участники марша скандировали «Россия будет свободной» и «Россия — это мы». В руках протестующих были плакаты с надписями «Без Путина», «Солнце мое, взгляни на меня. Моя страна превратилась в ГУЛАГ» и «Свободу политзаключенным». 

По данным «Агентства», во время марша Яшин и Навальная призывали всех участников не сдаваться и бороться «против путинского режима». Кара-Мурза в свою очередь заявил, что он и другие участники требуют вывода российских войск из Украины и отставки Владимира Путина. Марш завершился выступлением группы «Каста».

Антивоенные акции также прошли в Ереване, Вильнюсе, Лиссабоне, Аделаиде, Сан-Франциско, Окленде и Токио.

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