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Мир

Страны НАТО призвали готовиться к «военному сценарию»

19:30 25.11.2024

Председатель военного комитета НАТО, нидерландский адмирал Роб Бауэр призвал бизнес стран альянса готовиться к «военному сценарию», перестраивая производственные и дистрибьюторские линии. Военный чиновник обратился к предпринимателям на мероприятии аналитического центра European Policy Centre в Брюсселе, сообщило агентство Reuters.

Подготовка к «военному сценарию» нужна, чтобы стать менее уязвимыми для шантажа со стороны таких стран, как Россия и Китай, объяснил Бауэр. «Если мы приобретем уверенность, что все важнейшие услуги и товары будут доставлены несмотря ни на что, это станет ключевым элементом нашего сдерживания агрессии», — добавил адмирал.

Сдерживание «выходит далеко за рамки» только военного потенциала, поскольку в войне могут и будут использоваться все доступные инструменты, сообщил Бауэр. Подтверждением тезису он предложил считать растущее число диверсий и проблемы с поставками энергоносителей.

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«Мы думали, что договорились с “Газпромом”, а на самом деле договорились с господином Путиным. То же самое касается инфраструктуры и товаров из Китая. На самом деле мы заключили сделку с Си», — сказал военный чиновник.

Запад зависим от поставок из Китая, где производится 60% и перерабатывается 90% всех редкоземельных материалов, добавил Бауэр. По его данным, химические ингредиенты для седативных препаратов, антибиотиков, противовоспалительных средств и лекарств от низкого кровяного давления также поступают из КНР.

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«Мы наивны, если думаем, что коммунистическая партия никогда не воспользуется этой властью», — сказал Бауэр. По его мнению, крупные бизнесмены в Европе и Америке обязаны осознать, что принимаемые ими коммерческие решения имеют стратегические последствия для безопасности, «ведь если военные выигрывают сражения, то экономика выигрывает войны».

Российские власти начали использовать искусственный интеллект для кибератак на энергетическую систему Великобритании, заявил британский министр межправительственных отношений Пэт Макфадден, выступая на конференции НАТО в Лондоне. Чиновник сказал, что страна уже вовлечена в «повседневную реальность» «кибервойны», подвергаясь российским хакерским атакам.

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